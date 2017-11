Bordet defendió el pacto fiscal en el Congreso: "Trasciende lo partidario"

Política Gobernadores pidieron el acompañamiento total de sus senadores a las reformas

"Nunca sentí la presión o la imposición para llegar a la firma de este acuerdo. Pude hacerlo con total independencia de criterio, entendiendo que era lo mejor para mi provincia", dijo el gobernador Gustavo Bordet a los legisladores nacionales en el Salón Azul del Congreso de la Nación.El mandatario entrerriano expuso este jueves, junto a sus pares, en la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado que debatía el pacto fiscal firmado entre la Nación y las provincias. La semana próxima Bordet enviará a la Legislatura provincial el proyecto de adhesión."No es que pensemos todos igual. Pensamos muy distinto y tenemos posiciones claramente contrapuestas al gobierno nacional, porque represento otro partido. Pero hay cuestiones que trascienden a lo partidario. Hay cuestiones que son políticas públicas que van más allá de las gestiones", enfatizó Bordet.Bordet aprovechó la oportunidad para hablar también del equilibrio fiscal y reducción del gasto político en el gobierno provincial, del consenso logrado con la oposición para aprobar por unanimidad en Cámara de Diputados provincial del Proyecto de Presupuesto 2018, los derechos de la provincia sobre la represa de Salto Grande para poder abaratar los costos de la energía y se volvió a pronunciar sobre la eliminación de las jubilaciones de privilegio."Hacía muchos años que en la Argentina no se daba la posibilidad de realizar un acuerdo entre provincias y Nación donde se puedan plantear cada una de las posiciones; y desde que comenzaron los pactos fiscales en la década del 90, es la primera vez que no sólo las provincias no perdemos recursos, sino que recuperamos derechos que habíamos cedido", afirmó.Por eso, "valoro y celebro que podamos haber llegado a una solución satisfactoria que contemple cada uno de las pretensiones y reclamos de las partes, y que la diferencia, como correspondía, tenga que ponerla efectivamente el gobierno nacional. Porque se había invertido la relación que establecía la ley de coparticipación de 1988, donde cada vez habían sido menos los recursos establecidos en el texto original a lo que realmente estaba sucediendo", apuntó Bordet.Además destacó que a principios de gestión "comenzamos con el planteo de recuperar el 15 por ciento de fondos coparticipables que había sido cedidos en el 93 y llegamos a un acuerdo que fue ampliamente beneficioso y que se está ejecutando".Otro de los aspectos que resaltó el mandatario sobre el pacto fiscal que "teníamos que ir hacia una reforma impositiva en nuestros distritos. En ese sentido remarcó que "vengo de una provincia que tiene muchas cadenas de valor y economías regionales. Todos los productores que son hombres y mujeres de trabajo, de mi provincia. Estaban demandando que bajemos la presión fiscal"."El poder tener criterios uniformes nos da seguridad jurídica. Nos da previsibilidad, y en ese camino queremos transitar", agregó.En otro orden, Bordet también sostuvo que "el origen del desfinanciamiento de las provincias tiene que ver con los pactos fiscales anteriores donde se entregaron los recursos y se nos transfirieron servicios como la educación y la salud sin haber transferido un sólo peso de recursos"."Esto ha hecho y ha contribuido durante mucho tiempo que en nuestras provincias afrontemos cada vez más un déficit fiscal creciente", analizó.En ese sentido, el mandatario entrerriano aclaró que "estamos en el convencimiento de que hay que reducir el déficit fiscal" y remarcó que "de hecho lo hicimos", dada la "reducción interanual del 35 por ciento del déficit fiscal desde 2017 respecto de 2016 y de un 10 por ciento respecto de 2015, sin actualizar por inflación".Pero además, Bordet aclaró que la reducción del déficit se llevó a cabo "sin haber despedido a ningún trabajador, porque por principios políticos entendemos que el trabajador y su familia son sagrados".Por otro lado, coincidió con otros gobernadores en que "hay que eliminar los privilegios que existen en materia de jubilaciones" y remarcó que "no estamos para tocar absolutamente ningún derecho adquirido que tienen legítimamente los jubilados de mi provincia, que cobran el 82 por ciento móvil. Pero tampoco queremos pagar jubilaciones de privilegios de muchos sectores que se benefician a costa de los que menos cobran"."Creo que en esta lógica es la que nos tiene que convocar para avanzar. Por eso entiendo que este acuerdo al que hoy llegamos es beneficioso, es positivo, también entiendo que nos falta mucho, que falta mucho para devoler derechos que legítimamente nos corresponden a las provincias y que tienen que ver en materia de subsidios", apuntó Bordet.En esa línea, y para cerrar Bordet recordó que Entre Ríos "tiene la segunda represa del país y y sin embargo pagamos la luz tres veces más cara que en Capital y provincia de Buenos Aires. Esas son las inequidades que hay que corregir y que también este acuerdo las contempla. Porque queremos vivir en un país federal".