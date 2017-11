Premios Bitácora: Distinguieron a Bordet por crear el Ente Mixto de Turismo

Trabajo conjunto

Los premios Bitácora

En el marco de la 12º entrega de los Premios Bitácora, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recibió un reconocimiento por su "apoyo incondicional a la creación del Ente Mixto de Turismo, con herramienta para fijar políticas turísticas en la provincia".Se trata de los Premios Bitácora a la Industria Turística, que son impulsados por Mensajero Turístico, un medio especializado con 27 años de trayectoria. La entrega tuvo lugar este miércoles por la noche en una cena que se realizó en Tango Porteño, en Buenos Aires.Al recibir el reconocimiento, el gobernador Bordet señaló que "es muy gratificante poder encontrarnos con tantos amigos con quienes compartimos durante mucho tiempo de nuestra gestión la maravillosa aventura del turismo, algo que nos ha movilizado en nuestra provincia, que hemos puesto como una política pública y que marca una agenda en nuestra actividad económica y de generación de empleo"."El agua a veces es un castigo, pero siempre es una bendición. Lo digo desde el convencimiento de vivir en una provincia rodeada por dos de los ríos más caudalosos del mundo, que nos posibilita desarrollar el turismo de la naturaleza, de las playas; y debajo de la tierra, el turismo termal, que hemos desarrollado exponencialmente en la provincia de Entre Ríos durante los últimos años. También están los deportes náuticos y estamos trabajando para encontrar otros segmentos que puedan dar la estacionalidad al turismo, como son reuniones, eventos, congresos, negocios, y para eso inauguramos un nuevo centro de convenciones en la ciudad de Paraná", puntualizó el mandatario.Sin embargo, advirtió, "nada de esto hubiera sido posible si no hubiésemos trabajado articuladamente desde el comienzo con el sector privado, entendiendo que los problemas que tenemos son comunes y las soluciones también. Por eso, generar lazos y redes de confianza resultó un objetivo que desde el principio tomamos con mucha fuerza. En ese sentido, avanzamos hacia la conformación de este Ente Mixto que permita, no sólo trabajar en la proyección de políticas públicas, sino también en ver cómo aplicamos los recursos que vienen, tanto del Estado como del sector privado".Agregó luego que "el sector servicios en turismo es el que más empleo genera en relación al monto y al capital de la inversión, por eso es muy bueno poder ratificar aquí este camino y transitarlo junto con el Ministerio de Turismo de la Nación, junto con los ministerios de Turismo de las restantes provincias y fundamentalmente con el sector privado. Este camino que nos lleva hacia el desarrollo y hacia la posibilidad de poder hacer que nuestras provincias, que nuestras ciudades, se conozcan en todo el mundo".Desde 2006 se entregan los premios Bitácora, oportunidad en que la industria turística se reúne para reconocer a los mejores del año en 20 rubros diferentes. Los ternados son elegidos por el voto de los agentes de viajes y demás integrantes de la actividad turística, tanto durante la Feria Internacional de Turismo o mediante voto on line.Entre los presentes en el evento, estuvo el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santo; además del gobernador Bordet junto a su par de Salta, Juan Urtubey; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua; el presidente de Mensajero Producciones, Marcelo Frontale;Manuel Sierra, editor de Mensajero Producciones; el embajador de Cuba, Orestes Pérez Pérez; el senador nacional electo Maurice Closs; operadores turísticos de distintos rubros empresariales; y los ministros de Turismos de provincias Argentinas.