Gritos y desmayos entre familiares del ARA San Juan: "Son unos perversos"

Sociedad Confirmaron que hubo una explosión en la zona donde desapareció el submarino

"Ahora no me voy a callar nada"

Sociedad Invitan a unirse en oración por el submarino desaparecido y su tripulación

Consternación tras la espera

[AHORA]La bronca de Itatí Leguizamón, esposa de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan https://t.co/nBWrbhbApq pic.twitter.com/3FyR39l34v — Diario Popular ? (@populardiario) 23 de noviembre de 2017

En la Base Naval de Mar del Plata, los familiares quedaron en silencio y comenzaron a llorar tras conocer el último parte de la Armada. Las esperanzas comienzan a desvanecerse y esperan el peor final. Una ambulancia tuvo que llegar al lugar para asistir a varios familiares."Son unos perversos. Nos tuvieron una semana acá", gritó la mujer, quien antes mesuraba sus dichos porque temía que, si su marido salía vivo, lo sancionaran por hablar.Itatí denunció que submarino en 2014 tuvo una avería. Era la primera vez que salía luego de que lo presentara Cristina Fernández de Kirchner en 2011.En una nota concedida al programa Wake Up, de radio Delta, Leguizamón dijo sus sospechas "La verdad no sé qué pensar, si no quieren decir o realmente no saben nada, da mucho que pensar"Hoy aseguró que se sabía que todo estaba perdido, pero que nadie les dijo nada. Y afirmó que el Ejército sufre "20 años de abandono" y que este es el precio que se paga.Los familiares están consternados. "¡Los mataron, mataron a mi hijo!", gritó el padre de unos de los submarinistas que, junto con su hijo, salió a toda velocidad en un auto de la base naval."Se roban la plata los jefes, por eso. Son unos hijos de mil puta (sic), mataron a mi hermano porque los sacan con alambre a navegar, yo estuve en la Armada", dijo el hermano de uno de los navegantes que viajaba en el mismo auto.En otro de los vehículos que salieron de la base viajaba una mujer que repitió las mismas consignas. "Nos mintieron, nos mintieron", dijo.A su vez, una ambulancia se retiró de la base con la sirena encendida y otra unidad de emergencias llegó a la base minutos más tarde.