Reclamo frente al Registro Civil: Visconti le respondió a UPCN

Política Trabajadores nucleados en UPCN reclaman frente al Registro Civil de Paraná

Desde hace aproximadamente un mes, losse mantienen en estado de asamblea en reclamo de. Este miércoles al mediodía, intensificaron las medidas de protesta con, una volanteada y corte de calle frente a las oficinas de calle Dean J. Álvarez., explicó aque el reclamo que encabeza el sindicato,al ámbito de la repartición que dirige, sino que apunta al cumplimiento de una paritaria estatal por parte del Gobierno provincial.

"Nunca se cortó el diálogo entre UPCN y el Registro"

Cruces por la cantidad de jubilaciones

"El martes tuvimos una reunión con la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez, e integrantes de comisión directiva, donde empezamos a tratar de dialogar para hacer de intermediarios porque ha habido cambios de autoridades y para comunicarles de qué se trata esto;", comentó Vanesa Visconti. "De hecho, ayer se apersonó en el Registro, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, como una muestra de que hay intenciones desde el Gobierno de poder resolver la situación", agregó.Se recordará que ayer, José Cabral, delegado gremial de UPCN en el Registro Civil, había advertido antela falta personal. "Se jubilaron unos 50, y tenemos problemas para la atención", indicó.Pero Visconti desmintió las declaraciones del sindicalista, al asegurar: "Ha habido algunas jubilaciones, no el número que manifestaron ayer, sinodesde que estoy al frente de la Dirección".De igual manera, la titular del Registro confirmó que "independientemente de esos más de 20 cargos, la idea es que no ingresen nuevos cargos para no ampliar la planta de trabajadores"."A través del Registro Civil Digital, se puede hacer lo mismo con menos trabajadores, y, pero", aclaró Visconti.En la oportunidad, la funcionaria adelantó queCuando se le consultó a Visconti sobre cómo afectan las medidas de fuerza a la atención al público, ésta reveló: "El Centro de Documentación Rápida suspendió el otorgamiento de turnos por sistema, pero si atendieron a todo aquel que se acercó a la oficina".Y de acuerdo a lo que comentó, pidió a los trabajadores que haya una guardia en el Archivo.Según informó la responsable del Registro, tras el acuerdo,