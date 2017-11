El Senado comienza a tratar la reforma previsional

Las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social se reunirán a las 10:00 en el Salón Azul para abordar esa iniciativa, que fue presentada por el Poder Ejecutivo como parte del Pacto Fiscal, el acuerdo macro que firmaron el presidente Mauricio Macri y los gobernadores.



También el proyecto que ratifica ese pacto y el de ley de Responsabilidad Fiscal serán tratados en esa jornada y por esa razón concurrirán los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, a defender las tres iniciativas, al tiempo que se espera la presencia de los gobernadores.



Sin embargo, la concurrencia de los mandatarios provinciales no está garantizada, dado que las comisiones no tienen una lista oficial de asistentes confirmados a la reunión.



Extraoficialmente se dejó trascender que irían al Senado los gobernadores (o sus emisarios) de las provincias de Salta, Entre Ríos, Río Negro y Córdoba.



La intención de Cambiemos, según indicó recientemente el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, es firmar el dictamen para los tres proyectos este jueves y llevarlos al recinto el 30 de noviembre para votarlos.



No obstante, en el justicialismo hay dudas sobre ese plan de los oficialistas, no por el Pacto Fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal que pasarían sin problemas, sino por la reforma previsional.



Según supo NA de fuentes del PJ, la posible ausencia de los gobernadores podría derivar en alguna complicación para despachar el proyecto que modifica la movilidad de los haberes jubilatorios dado que los mandatarios, al firmar el Pacto Fiscal, aceptaron ese cambio y se espera que lo ratifiquen en el Senado.



Una de las opciones para lograr que el proyecto tenga dictamen es que el justicialismo que comanda Miguel Pichetto y que suele acompañar medidas del Gobierno argumente que los mandatarios ya estamparon su firma en el compromiso que firmaron con el Presidente y que con eso alcanza para avanzar, indicaron las fuentes consultadas.



De todas formas, esta opción fue relativizada por otras fuentes del justicialismo, que avizoran problemas en el horizonte de la reforma previsional: la interna del bloque peronista no le permite ofrecer garantías sobre prácticamente nada, como se vio en los últimos proyectos que Pichetto prometió acompañar y que se trabaron.



El proyecto modifica el cálculo de la movilidad de los haberes, que actualmente se basa en el índice de inflación y en la recaudación, para pasar a tomar el Índice de Precios al Consumidor del INDEC más un adicional anual del 5% de la variación del PBI.



En este sentido, el proyecto señala que "la movilidad se basará en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)" y "se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario".



"Dicha movilidad será incrementada en el mes de junio de cada año con 5% de la variación porcentual real del Producto Interno Bruto (PIB). En ningún caso la aplicación de dicha fórmula podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario", agrega la letra de la iniciativa.



Además, propone una jubilación equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil "para aquellas personas que hubieran cumplido los 30 años de servicio con aportes efectivos".



También establece la opción de que el trabajador continúe en sus tareas hasta los 70 años, al modificar el artículo 252 de la ley 20.744 que daba al empleador la facultad de intimar al empleado a jubilarse a los 65, si cumplía con todos los requisitos.

De acuerdo al proyecto, el empleador podrá hacer la intimación cuando el empleado cumpla 70 años, aunque esto "no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad" a esa edad.