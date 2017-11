Impulsan el trabajo de músicos y artistas entrerrianos

En el día de la música, el vicegobernador Adán Humberto Bahl firmó en la ciudad de Buenos Aires, un convenio de colaboración con la Asociación Argentina de Intérpretes, con el propósito de trabajar conjuntamente en la promoción de los músicos y artistas entrerrianos.



El acuerdo tiene el objetivo de desarrollar en forma conjunta programas y proyectos de actividades culturales, organizar recitales, cursos, talleres y conferencias. El convenio permitirá ofrecer capacitaciones para artistas de nuestra provincia, además de la posibilidad de planificar una agenda de recitales para la difusión de la producción cultural entrerriana.



''Si nos reunimos, nos potenciamos'', expresó Bahl y aclaró que 'Es un anhelo que teníamos. Creo en la necesidad de que el Estado estreche lazos cooperativos con las organizaciones y las instituciones, en este caso AADI, porque es la forma en que podemos lograr que muchos recursos y beneficios que están disponibles lleguen a donde tienen que llegar'', dijo el vicegobernador.



"Tenemos la idea de rescatar una innumerable cantidad de trabajos discográficos que están desde hace muchísimos años diseminados en casas, en estudios, en distintos lugares. Es un patrimonio muy rico que queremos formatearlo bajo un software para que esté disponible y se conserve para el futuro", explicó Bahl. "Es una forma de dar a conocer el patrimonio musical que tiene nuestra provincia".



Gustavo Satler, músico entrerriano artífice de este convenio, expresó que "La provincia de Entre Ríos sigue siendo pionera, seguimos creciendo e insertándonos y demostrando que podemos unir instituciones como AADI junto con la Vicegobernación para llevar adelante acciones conjuntas en beneficio de nuestros artistas y de nuestra cultura". Y agregó: "Tenemos una gran variedad de géneros y estilos musicales que tienen que ver con las diferentes corrientes migratorias que llegaron a la provincia. Y esa diversidad es la que queremos aprovechar". Uno más Al llegar a la sede de AADI, Bahl presentó sus creaciones como músico y se inscribió en la entidad que es responsable de la percepción, administración y distribución de los derechos consagrados en el artículo 56 de la Ley 11.723. Además, nuclea a todos los artistas intérpretes argentinos y representa a los extranjeros para la administración de sus derechos de interpretación en nuestro país.



"Después de tantos años de intérprete, hoy, un día muy especial como lo es el día de la música, me asocié a ADDI y soy uno de los casi 40.000 intérpretes de esta institución", expresó. Voces de los músicos En el acto estuvieron presentes reconocidos artistas nacionales que expresaron su parecer respecto de este convenio.



Teresa Parodi: "Este tipo de convenios son importantísimos para nuestra institución, que tiene la tarea maravillosa como es el resguardo de los derechos de los intérpretes y también la promoción del trabajo que nosotros hacemos. Yo soy del interior y se lo importante que es trabajar en nuestras propias provincias. Entre Ríos es una provincia donde hay muchos músicos, me consta. Yo adoro esa provincia, la he recorrido, la he contado en todos sus festivales y sus fiestas y sé de los grandes músicos que hay en Entre Ríos. Esta posibilidad es muy importante. El tema es alentar a los músicos a tener caminos alternativos. Es maravilloso vivir de la música, porque nos hemos preparado y porque amamos la música que representamos".



Horacio E. Malvicino, presidente de AADI: "No tenemos todavía en Entre Ríos todavía una identificación musical que vos escuches y digas "los entrerrianos". Hay que crear una mezcla de todos esos géneros y crear identidad y este convenio es muy importante para lograr eso".



Maria Victoria Mavi Díaz: "Generar convenios que nutran nuestra música y le den cabida a tantísimos interpretes talentosos que tenemos en la Argentina -y en especial en Entre Ríos esta vez-, nos alegra muchísimo, al igual que tener al vicegobernador aquí como invitado dispuesto a generar intercambios culturales. Hoy más que nunca, en el día de la música, es nuestra labor defender los derechos que muchas veces se ven amenazados. El derecho es nada más y nada menos que el salario del trabajador de la música y de la cultura. La música tiene siempre detrás a un autor, un compositor, un realizador. Detrás de una canción, hay muchos puestos de trabajo. Nuestra misión con este tipo de convenios es emparejar a los músicos conocidos con los nuevos para generar nuevos espacios de cultura".



Guillermo La Mosca Novellis: Formo parte del consejo directivo de la Asociación Argentina de Interpretes, asociación abocada a defender, administrar y distribuir el derecho de los intérpretes. Soy vocal titular, hace muchos años que formo parte de este consejo y yo lo veo como una manera de devolver hacia mis colegas todo lo que hemos recibido. A veces los músicos somos bohemios, bastante idealistas y a veces nos cuesta mucho llegar a la tierra firme donde realmente se toman las decisiones, donde se defienden las cosas y a mí me gusta también ese rol. Me parece una buena manera de estar al servicio de mis compañeros. Hoy estamos reunidos con el señor vicegobernador de la provincia de Entre Ríos, firmando un convenio muy importante en cuanto a la difusión de música de nuevos interpretes para todo el país, pero como dijo el vicegobernador, para los músicos del interior. Cada generación de músicos retroalimenta nuestro sistema popular, cultural. Hay que producir, descubrir artistas nuevos y promocionarlos".



Además, estuvieron presentes Juan C. Cirigliano, Zamba Quipildor, Sergio D. Vainikoff, Nicolás A. Ledesma, Juan C. Saravia, Horacio Cabarcos, Pablo A. Agri, José Colangelo, Enry Balestro, Juan Carlos Coacci, Victor Scavuzzo, Guillermo Vadalá, Miguel Ángel Tallarita, Gustavo Satler y Fabián Gallardo.