Pidieron "medidas urgentes contra los agrotóxicos" frente a Casa de Gobierno

La acción se llevó adelante ", que es una de las consignas de la concentración", enfatizó a, Daniel Verzeñassi, integrante del Foro Ecologista de Paraná.. Lamentaron que no hayan sesionado hoy: "Esperábamos poder plantear el reclamo a los legisladores, aunque suspendieron la sesión para este miércoles.. Queremos que reconozcan la necesidad, no solo de legislar, sino de asumir como habitantes de esta provincia el rol de estar atentos a lo que está ocurriendo en sus territorios, si es que no son actores de los que estamos señalando como responsables de una práctica agrícola que envenena".", aseveró Verzeñassi.El especialista recordó que "todas las semanas se anuncia un nuevo caso de enfermedad como resultado de haber sido expuesto un niño, un joven o un adulto joven, a los agrotóxicos, a una química que se ha demostrado ya contundentemente, responsable de estas afecciones que nos aquejan".indicó que "ya van pasando muchos años de esta lucha, son pocas las respuestas. Este es un tema muy grave, alguien tiene que ayudarnos. No es solo pasa en San Salvador, sino también en Lucas Gonzáles, Maciá, Villa Elisa, Paraná, Cerrito. Eriza la piel que se enfermen niños por esto, y que en muchos casos, mueran. No es broma, se va a morir mucha más gente que la que se muere".