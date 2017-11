En el Senado se tomarán su tiempo para las reformas laboral y previsional

La prisa que el Poder Ejecutivo quiere imponer en el tratamiento del paquete de proyectos que envió este fin de semana al Senado para su debate antes de que culmine el período ordinario, encontró una valla en la comisión cabecera de dos de esas iniciativas, las reformas laboral y previsional: la de Trabajo y Previsión Social.



Dicha comisión es justamente la que debe ordenar el debate previo a la llegada al recinto de ambas iniciativas, que el Ejecutivo envió en los primeros minutos del sábado pasado y que oficialmente ingresaron a Mesa de Entrada del Senado este martes.



Sobre el tema se expresó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (PJ-La Pampa), quien abordado por la prensa acreditada en el Congreso destacó que tanto la reforma laboral, como la previsional son temas que "involucran a toda la sociedad", razón por la cual "hay que tener tranquilidad, transparencia y que todos vengan a opinar".



El legislador pampeano reconoció que se escuchó hablar mucho estos días de "una celeridad" para tratar esos temas en el Senado, y aclaró que "yo no veo que estén las condiciones para que todos los actores que tienen que venir a opinar puedan hacerlo en un solo día".

El Gobierno quiere que ambos proyectos tengan dictamen en tiempo y forma de modo tal que puedan ser tratados en el recinto entre los días 29 y 30 de noviembre.



Lovera expresó que la comisión que él preside tiene "disposición" para tratar los temas prestamente, pero insistió en que "sobre todo hay que llevar tranquilidad a todas las familias trabajadoras argentinas".



"No hay problema de convocar y empezar el debate", dijo, pero falta acuerdo en programar la agenda para que vengan todos los invitados. Al respecto no descartó que durante el transcurso de este martes se convoque para este miércoles y que concurra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.



Pero concluyó señalando que "no creo que haya ningún tratamiento exprés, ni que se saque dictamen sin que todos los actores se expresen".