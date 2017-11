Etchevehere asumió como Ministro de Agroindustria de la Nación

Foto 1/2 Foto 2/2 El presidente Mauricio Macri, toma juramento al nuevo ministro de salud

El jefe de Estado manifestó su "agradecimiento a los ministros salientes", Ricardo Buryaile y Jorge Lemus, y dijo que los cambios en su Gabinete "son como una carrera de postas en la que cada uno va llevando más adelante esta tarea y el que llega edifica sobre lo nuevo hecho y agregando cosas".



"Hay que recuperar el tiempo perdido, lo que nos llevará a lo llamé ´reformismo permanente´ y con este espíritu se incorporan los nuevos ministros", agregó Macri.



Como es usual en el mandatario en cada juramento, aprovechó para hacer chistes a los funcionarios entrantes y a Etchevehere le advirtió que en agosto tendrá una reunión en la que lo van a "criticar", en alusión a la Exposición de la Sociedad Rural, entidad de la que era presidente hasta asumir el Ministerio.



"Los médicos siempre te inhiben un poco más, no voy a hacer bromas", comentó entre risas al hacer jurar a Rubinstein.

Etchevehere juró por "Dios, la Patria y los Santos Evangelios", mientras que Rubionstein lo hizo por "la Patria".



Este no sería el último cambio que tiene previsto implementar el Presidente en su Gabinete en el mediano plazo: el jefe de ministros, Marcos Peña, había dicho incluso que más adelante podría haber otras modificaciones.



Lemus continuará siendo asesor del gobierno, ya que "es uno de los sanitaristas más importantes de la Argentina y del mundo", señaló semanas atrás Peña, mientras que Buryaile, quien no estuvo en la ceremonia en el Salón Blanco, rechazó el ofrecimiento para asumir como embajador ante la Unión Europea por "razones personales y familiares".



Rubinstein, quien de esta forma pasó de viceministro a titular de la cartera sanitaria, se mostró "muy contento y con muchísimo entusiasmo" para encarar su nueva función y destacó "tres objetivos fundamentales" que priorizará en los próximos dos años de gestión.



"El primero es acercar los servicios de salud a la gente y la estrategia va a ser seguir la implementación de la cobertura universal de salud. El segundo va a ser cerrar las brechas de inequidad que todavía existen y tratar de que todos aquellos, más allá de su cobertura sanitaria, tengan la misma calidad de atención. El tercero será prevenir aquellas nueva enfermedades que afectan cada vez más los pobres, como mal nutrición y obesidad", resumió en sus primeras declaraciones a la prensa minutos después de la jura.



También comentó que hizo una "transición ordenada" con Lemus, de quien dijo que "le tocó la peor porque recibió una gestión que venía con muchísimos problemas de la administración anterior, y agregó: "Creo que ahora, después de dos años, estoy en condiciones de poder comenzar a avanzar con las política pública que la salud necesita".



Rubinstein es médico recibido con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1982, graduado como Magister en Epidemiología Clínica en la Escuela de Salud Pública de Harvard en 1996 y de Doctor en Medicina con orientación en Salud Pública de la UBA en 2001.



Desde su creación en 2003 y hasta su asunción como secretario de Promoción de Salud en febrero de 2017, fue director general del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, una institución académica e independiente afiliada a la facultad de Medicina de la UBA dedicada a la investigación e implementación de programas para la salud pública.



Por su parte, Etchvehere asumió el máximo cargo de la SRA en 2012 y es el primer presidente de esa entidad agropecuaria que llega al cargo de ministro en los últimos 84 años.



En su jura en el Salón Blanco se vio a dirigentes de las principales entidades del agro, entre ellos el exjefe de la Federación Agraria Eduardo Buzzi, y el actual senador Alfredo De Ángeli.