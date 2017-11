Ballay destacó el cumplimento fiscal y se refirió al bono de fin de año

Sobre el pacto fiscal con Nación

¿Habrá bono de fin de año?

El ministro provincial de Economía, Hugo Ballay, antese refirió al informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el cual destacó el comportamiento de Entre Ríos en cuanto al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. En la oportunidad también se refirió al bono de fin de año que pidieron los sindicatos que nuclean a estatales entrerrianos., remarcó el funcionario provincial al respecto del informe de ASAP, y comentó que ya se reunió con el equipo de trabajo de la cartera que dirige para aunar esfuerzos en pos de obtener el primer lugar., remarcó el funcionario provincial, al tiempo que indicó que el equipo de Presupuesto del ministerio ya se reunió con todos los bloques de las dos Cámaras para explicarles la metodología en la que se confeccionó.Ballay remarcó la importancia de que legisladores, instituciones o gremios, cuenten con la información sobre los actos de gobierno, y de que la misma esté disponible para el resto de la ciudadanía entrerriana.y cualquier opinión que se quiera emitir respecto de los números de la provincia, sólo hay que entrar en la página del ministerio para investigarlos y estudiarlos", recomendó al respecto.En la oportunidad, Ballay aclaró que si bien el proyecto de presupuesto 2018 fue hecho en agosto-septiembre, el pacto fiscal acordado entre Nación y provincias,. Fue por eso que aclaró que "si en algún momento se evalúa que una determinada medida pudiera tener menores ingresos para la Provincia, eso ha sido contemplado en el mismo consenso con una equiparación para sostener la recaudación que estaba prevista".Respecto del, el ministro entrerriano comentó que "dentro de lo que se firmó en el consenso fiscal, las 13 provincias que tenemos las Cajas no transferidas hicimos un fuerte hincapié y el gobierno nacional accedió a incorporar el".Si bien reafirmó que habrá un "análisis oportuno y conveniente", en el pacto fiscal "no hay nada firmado que comprometa a nuestro sistema previsional". "Todo lo que se haga no será en detrimento de ningún trabajador ni de ningún jubilado, tampoco se irá por encima de los derechos que le corresponde a cada uno", prometió en coincidencia con lo que ya había anunciado oportunamente el gobernador Bordet.Respecto del bono de fin de año que pidieron los sindicatos que nuclean a estatales entrerrianos, explicó: "Hicimos un acuerdo paritario que llega al 31 de diciembre, los primeros meses del año que viene, y dentro de ese compromiso paritario, además del compromiso que asumió el gobernador en su mensaje ante la Legislatura, contemplábamos de rever la situación en el caso que la inflación supere la pauta que establecimos. Nosotros, explicó el ministro Ballay anteCabe destacar que la mayoría de los gobernadores había anunciado que no otorgará plus de fin de año para los empleados públicos. De hecho, en coincidencia con la postura entrerriana, se habían manifestado el jujeño Gerardo Morales, el tucumano Juan Manzur y el ministro de Hacienda de Catamarca, quienes descartaron la posibilidad de otorgar un bono a los trabajadores.