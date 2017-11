Ley de Responsabilidad Fiscal: Destacan a Entre Ríos por su cumplimiento

El relevamiento destaca que en materia de resultados obtenidos y de acuerdo a la información relevada al 30 de septiembre de 2017, fueron las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Córdoba las que ocuparon el primer grupo, dentro de los cuatro que la asociación determina mediante el sistema de calificación.



El informe de ASAP revela que "dentro de este conjunto de provincias se destacaron Corrientes por presentar la información con un mes de rezago, y Entre Ríos por ser la única de este grupo en tener publicado el Proyecto de Presupuesto 2018". En materia de puntuación Corrientes suma 95 puntos, luego sigue Entre Ríos con 75, Salta con 70 y un grupo de siete provincias (Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Río Negro, San Juan, Jujuy y Córdoba) con 65 puntos cada una ocuparon el primer grupo "al que se lo puede definir como de alto cumplimiento, presentando toda la información que exige la Ley, dentro de los plazos establecidos", señala el informe.



La ASAP elabora periódicamente un monitoreo de la información fiscal y presupuestaria publicada por todos los gobiernos provinciales, tomando como base los mandatos que la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, el cual se mensura a través de un índice de cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos en la misma.



El trabajo muestra que "el grupo II está compuesto por las provincias de Chaco, Mendoza, Formosa, La Rioja, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Buenos Aires y Misiones. En este conjunto se aprecia un menor compromiso con la totalidad de planillas exigidas por la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal". Posteriormente el tercer conjunto definido por ASAP "incluye a las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego y Chubut, se caracteriza por incluir al menos el Presupuesto 2017 y alguna otra información con no más de dos trimestres de retraso y el último (grupo IV) está formado por las jurisdicciones con información incompleta, que únicamente publican el Presupuesto 2017. Ellas son: La Pampa y San Luis".



El monitoreo de la ASAP se basa en cinco ítems específicos de contralor; a saber: presupuesto, esquema ahorro, inversión y financiamiento, gastos del sector público no financiero provincial, stock de deuda de la administración pública no financiera provincial y Planta de Personal ocupada. "A su vez, para una interpretación de carácter conceptual, se ha dividido al conjunto de las provincias en cuatro grupos, según el grado de cumplimiento alcanzado en función del resultado del índice de cada jurisdicción", dice el trabajo que toma dichas variables al 30 de septiembre último.