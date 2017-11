Asume Etchevehere y circulan los nombres de su Gabinete

El nuevo ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, estaría acompañado en su gestión por Santiago del Solar, ex CREA y director de la Sociedad Rural, quien ocuparía el cargo de Jefe de Gabinete de esa cartera.



En tanto, el entrerriano Guillermo Bernaudo, quien estuvo en ese puesto hasta julio cuando fue desplazado por Daniel Assef, gerente general de Coninagro y hombre de confianza del entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, pasaría a ocupar la estratégica Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.



Por su parte, Ricardo Negri, quien ocupaba ese lugar hasta ahora, proveniente de la Fundación Pensar, sería designado en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que dirige Jorge Dillon.



Así dejó trascender, según fuentes extraoficiales, la revista especializada Chacra, que señaló que se nombrará al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a Juan Balbín, ex presidente de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). .



El acto oficial de asunción de Etchevehere, encabezado por el presidente Mauricio Macri, se realizará a las 14:00 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. .



Negri aparece sostenido por el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, con el argumento de que Senasa es "una área estratégica".



Así el gabinete de Etchevehere tendrá mucha impronta CREA, la entidad privada que promueve en todo el país la gestión agropecuaria de vanguardia en forma colaborativa.



Etchevehere tendrá un núcleo duro de colaboradores provenientes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), como el coordinador de la Mesa de las Carnes, David Lacroze (que manejaría las áreas de Ganadería y Lechería); el vicepresidente segundo de la entidad, Nicolás Pino y el director de Prensa y Medios, Martín Goldstein.



A esa mesa chica de Etchevehere se sumó recientemente Del Solar, quien había asumido como director de Acción Política de la Rural, para impulsar una renovación en la entidad.



Quien no proviene ni de CREA ni de la SRA es el postulante a nuevo subsecretario de Comunicación Institucional del Ministerio, elegido directamente por Etchevehere.



Se trata de Santiago Moreno Hueyo, especializado en comunicación corporativa y pasó por firmas como Pluspetrol, Bimbo, Arcos Dorados e YPF.