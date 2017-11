La Asociación del Personal Superior pide un bono navideño de $ 8.000

La Asociación del Personal Superior (APS) solicitó formalmente al intendente Sergio Varisco el pago de un bono navideño que alcance a todos los trabajadores municipales.



"Entendemos que existen sobrados motivos y argumentos que dan lugar a esta pretensión, los que seguramente podremos profundizar en ocasión de la audiencia solicitada días pasados", señalaron desde el gremio.



El 10 de noviembre, la APS formalizó el pedido de un bono navideño en una nota dirigida al presidente municipal, donde dieron curso a una acción que venían analizando desde el sindicato.



"Estamos pidiendo una suma de 8 mil pesos que equivale a dos sueldos iniciales. Se sabe que nuestros salarios son los más bajos de la provincia y pedimos que esta medida alcance y comprenda también a los jubilados", detalló Norma Navoni, secretaria de Prensa de la entidad sindical.



"De forma paralela hemos gestionado una audiencia en la que tenemos previsto, cuando el intendente nos convoque, profundizar en este tema y darle las razones que fundamentan el pedido y que básicamente tienen que ver con la inflación, la depreciación de nuestros salarios. Todo esto se visualiza yendo al supermercado, que es la foto en la que más se evidencia esta situación".



Navoni señaló a El Diario que se solicita este monto debido a que "el aguinaldo se destina a pagar deudas atrasadas, a hacer algún arreglo a la casa y eso no posibilita una celebración digna de fiesta de fin de año, cuando todos queremos tener un regalito para los más chicos, para el núcleo familiar, tener una cena distinta. Por eso nos parece más que necesario".



En el mismo sentido, Alejandra Levrand, secretaria de Turismo, Acción Social y Cultura, detalló que el reclamo se realizó de modo tal que "alcance a todos los trabajadores, sin distinción de la situación contractual, ya sea contrato de obra, de servicio, de planta, porque este bono es necesario para todos".



La dirigente sostuvo además: "Nosotros no escapamos a la inflación, a tener que afrontar un alquiler con sueldos tan bajos. Esperemos que el Ejecutivo escuche la voz de los trabajadores y en este caso el pedido que hacemos desde nuestra entidad y que se puedan beneficiar con un bono extra, aparte de aguinaldo al que, además, hay trabajadores que no acceden".



Para poder tratar este y otros puntos, indicó, "Hemos pedido una audiencia con el intendente para poder plantear temas sobre los que no hemos tenido respuestas".



Presupuesto 2018

Desde la APS detallaron además que pidieron al intendente que "se incluya en el presupuesto 2018 lo correspondiente a una deuda atrasada que tienen con todos los trabajadores que cobran la asignación por cónyuge", dijo Navoni y detalló que: "Se aplica el monto que sea más alto entre los que otorguen la nación y la provincia, y en función de eso la Municipalidad debería haber actualizado en julio de 2015 los montos. Pero desde entonces estamos con este reclamo y no ha sido actualizado. Se están pagando $30 y debería abonarse $200".



La dirigente gremial apeló a los concejales de la ciudad "que se abocan a estudiar el presupuesto, para que determinen si esto está contemplado en el presupuesto, o de lo contrario que lo puedan incluir para sanear esta deuda que se ha ido acumulando en el tiempo. Pedimos además la actualización de la asignación por hijo", informó.



Acciones solidarias. "Desde hace un tiempo desde nuestra entidad impulsamos acciones que tienen que ver con la solidaridad, con esta palabra que por ahí está tan menospreciada en los tiempos que hoy vivimos. Decimos que quien llega a nuestro gremio nunca se va con las manos vacías, y no estamos hablando de dinero, sino de respuestas a los reclamos y la necesidad de asesoramiento".



"En este marco -apuntaron-- hemos propuesto para este año diversas acciones como la entrega de kits escolares para chicos que están en edad primaria y secundaria y también hemos ofrecido apoyo escolar tanto primario, como secundario y en contabilidad en el caso del nivel terciario; en forma gratuita tanto para hijos nietos de nuestros afiliados".



"Largamos una actividad inédita que es el otorgamiento de cajas navideñas y este año lo vamos a volver a repetir, para que cada compañero se pueda llevar a costos más bajos del real.



Seguimos sumando acciones para aliviar el bolsillo del trabajador. Hemos hecho convenios con comercios, ópticas, farmacias. Pensando en los más chicos celebramos convenios con salones de fiestas infantiles, tenemos nuestro salón para festejos familiares, convenios con el sindicato de Luz y fuerza y la cadena hotelera ofreciendo distintos destinos de viaje".