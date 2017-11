Murió el ex vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez

El ex vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, que acompañó al ex presidente radical Raúl Alfonsín, murió este lunes a los 92 años en Villa Allende, Córdoba.Martínez, nacido el 21 de noviembre de 1924, fue compañero de fórmula de Alfonsín en el regreso a la democracia en 1983. Además, ocupó la intendencia de la Ciudad de Córdoba (1963-1966) y fue senador provincial.De profesión abogado, el ex político cordobés militó siempre en la Unión Cívica Radical y fue uno de los referentes en su provincia.En 1973 fue candidato a gobernador de Córdoba pero no pudo lograr su objetivo. Perdió las elecciones en segunda vuelta ante el justicialista Ricardo Obregón Cano.Durante el gobierno de la Alianza, Martínez fue embajador en Perú. Luego, se alejó de la actividad política.El ex vicepresidente padecía una insuficiencia renal de la que no logró recuperarse. Tres meses atrás, el intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, le había realizado un homenaje.Tanto Mestre como Ricardo Alfonsín fueron los primeros en expresar su dolor en las redes sociales. "Siento un profundo pesar por el fallecimiento de Víctor Martínez, ex vicepresidente e intendente de Córdoba, hombre de bien y hombre de Estado", escribió el jefe comunal, que decretó tres días de duelo en el municipio.Por su parte, el hijo del ex presidente radical, lo recordó con nostalgia. "Un día muy triste: ha muerto Víctor Martínez. Despedimos a uno de los últimos políticos de raza, un radical que honró con lealtad y manos limpias la Vicepresidencia de la Nación. Mi abrazo desde el corazón a su familia", escribió junto a una foto de Martínez con su padre.Mario Negri, presidente del interbloque de Cambiemos en Diputados, también lamentó el fallecimiento: "Con dolor quiero despedir a Víctor Hipólito Martínez, un radical de ley que honró los cargos, fue leal a la Constitución, a su partido y a Raúl Alfonsín, a quien acompañó como vicepresidente. Regresó al llano con humildad, como un ciudadano más. El país lo echará de menos".