Intendente correntino trabajará gratis para aliviar las deudas de su municipio

, anunció este lunes quedesde el próximo 10 de diciembre, cuando debe asumir el cargo, ya quey necesita mejorar sus cuentas., ya que sabemos que la situación económica de la Municipalidad es muy difícil", anunció el jefe comunal, quien asumirá el 10 de diciembre en Perugorría, una localidad de 3.000 habitantes ubicada a 240 kilómetros de la capital de Corrientes., sostuvo Castellanos, un contratista de obras rurales de 57 años que pertenece al partido Encuentro Liberal, oficialismo de la provincia de Corrientes., o les dan cheques que lamentablemente hoy por hoy son mala palabra en toda la provincia", relató el electo jefe comunal.De acuerdo con una estimación obtenida tras ganar la comuna el 8 de octubre pasado con un 60 por ciento de los votos, Castellanos asumirá con, "y los que más existen son los que no trabajan, que, dijo en declaraciones a laSegún la reconstrucción de diversas operaciones comerciales efectuadas por la actual gestión del municipio, a cargo deEl pasivo principalmente está compuesto de, como el caso de una compañía de la localidad cercana de Goya, donde el propietario de la firma irrumpió en obradores de Perugorría y tomó a modo de pago elementos de diversos rubros., indicó Castellanos, quien relató que "pedimos que nos la devuelvan ya que queremos ingresar el 10 de diciembre y por lo menos limpiar el pueblo porque hay malezas y mugre y eso se hace con acoplados, con tractores, con camión, pero se llevaron todo".Solamente con esa firma se registra un pasivo de alrededor de 3,6 millones de pesos, a los que se suman "una casa de sanitarios de la capital donde", según CastellanosEl jefe comunal precisó que "hay deudas con negocios de Curuzú Cuatiá, Esquina, Mercedes y Victoria (Entre Ríos), donde se han registrado cheques rebotados".Asimismo, descartó pedir a la provincia un salvataje financiero o un préstamo, ya que prefiere "ser muy prudente en esto, pues no se trata de seguir endeudando al municipio, sino de sanearlo".En tanto anunció que trasladará la situación a la Justicia "una vez que tengamos documentos suficientes, con algunas cosas que ya hemos presentado a un juzgado de Curuzú Cuatiá".Dada la apremiante situación económica, el nuevo intendente indicó que no tendrá un "gabinete extenso, más bien reducido, pretendo que el municipio funcione y me parece suficiente con un secretario y el tesorero".que, según marcó en la acusación ante la Oficina Anticorrupción, no fueron concluidas.Dicha investigación se canalizó luego a la justicia ordinaria de Corrientes, donde