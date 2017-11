Aprueban aportes por 16 millones de pesos para productores entrerrianos

Acerca de los objetivos del Prodaf

El Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), que se ejecuta desde 2014 en la Dirección General de Agricultura de la Secretaría de Producción, llevó a cabo una nueva reunión del Comité de Aprobación Provincial (CAP), donde se concretó la aprobación de 75 planes de negocios por un monto que ronda los 16 millones de pesos, el cual abarca a 32 productores de la cadena láctea y 43 citrícolas de la provincia.Con este último comité realizado en la Dirección General de Agricultura, desde donde se ejecuta el Prodaf, se alcanzó, durante 2017, la aprobación total de 50 millones de pesos de Aportes No Reintegrable. Esto significa el doble de lo gestionado en el 2016, lo que implica un gran apoyo a los pequeños productores de cadenas productivas que atraviesan un presente con muchas dificultades en nuestra provincia.En lo que va del año, la cadena láctea lleva aprobados 113 planes de negocio, generando Aportes No reintegrables por más de 25 millones de pesos, lo que significa una inversión total de 79.351.879 de pesos. Por su parte, la cadena citrícola lleva aprobados 146 planes de negocio, lo que produce ANR por 24.697.678 y apalanca una inversión total de 73.002.756 pesos.El destino de esos fondos aportados puede sintetizarse según la cadena que se trate.Respecto de la cadena láctea, se destacan las 3221 hectáreas de pasturas, 4174 hectáreas de reservas y 544 vaquillas para mejoramiento genético.En lo que refiere a la cadena citrícola se certificaron más de 135 mil plantas, se cuentan 292 hectáreas de riego; y se construyeron 672 invernáculos y se adquirieron 171 maquinarias, entre otros destinos de esos fondos.Son varios los aspectos a destacar como resultados de la implementación de este Programa. En cuanto a su impacto socioeconómico, se puede destacar que el 30 por ciento de los beneficiarios se formalizaron y bancarizaron, accediendo a algún tipo de crédito o línea de financiamiento que no conocían o que nunca habían utilizado.Además, promovió que los productores, que no tenían cultura asociativa, comiencen a valorar el congregarse y plantearse objetivos y acciones conjuntas. Así, recibieron capacitaciones específicas del Instituto de Cooperativas y Mutualidades de la provincia y puedan formalizar un Plan de Negocios, realizar inversiones asociativas que le permitieron lograr escala, bajar costos de producción y tener mayor poder de negociación al momento de la comercialización.Por último, el Programa llegó a estos productores con técnicos capacitados en la materia que los asistieron durante el año de duración del proyecto. Esto generó que se logre un cambio en sus formas de trabajo y producción, adoptando tecnologías de procesos, aplicando protocolos de producción impulsados por el INTA y consiguiendo un cambio cultural en la forma de producir que les permitió insertarse en mercados cada vez más competitivos.El Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar está encuadrado dentro de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de Nación.Desde esa perspectiva, se busca una mejor coordinación de los Programas y Proyectos con financiamiento externo, y su alineación a la política sectorial fijada por el Ministerio, para lograr la optimización de los recursos disponibles, para alcanzar mayor eficacia, asegurando sinergias y complementación entre los distintos proyectos.En cuanto a los objetivos específicos a desarrollar a través de PRODAF son:Contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de su productividad. Para este fin, el Proyecto apoyará la incorporación de nuevas tecnologías y proveerá asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento, y en gestión asociativa y comercial.La cobertura geográfica del PRODAF alcanza las Provincias de Chaco y Entre Ríos. Allí, dirige sus intervenciones hacia la agricultura familiar, en particular aquellas unidades que están incluidas en cadenas de valor representativas para la provincia de acuerdo a los criterios y metodología aplicados por el Proyecto. En ocasión de la formulación y evaluación de la factibilidad del Proyecto se preseleccionaron dos cadenas por cada una de las provincias, a saber: cadenas algodonera y de producción bovina de cría en el Chaco y citrícola y de producción láctea en Entre Ríos.La reunión fue presidida por el Coordinador Provincial y Director General de Agricultura, Lucio Amavet; en representación de UCAR, Marcelo Baroli; por el INTA, Guillermo Stamatti; por Senasa, Edgardo Churruarin y Carolina Kaul; representando al sector privado de la cadena citrícola, Germán Scattone de la FECIER; los gerentes de ambas cadenas, por la citrícola, Juan Verliac, y por la láctea, Manuel Izaguirre Pons y la responsable técnica del Prodaf, Eva Cassano.Para información sobre ambos programas (Prodaf y Proderi) que ejecuta la Dirección General de Agricultura y gestiona la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) podes ingresar al sitio del Ministerio de Producción (http://www.entrerios.gov.ar/minpro) y conocer los requisitos, objetivos e impactos logrados en nuestra provincia.