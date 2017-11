Medallista olímpico pide que no desfinancie al ENARD: "Será un golpe tremendo"

¡HOY! ¿Qué pasa con el ENARD? Vamos a hablar con Walter Pérez, presidente de la comisión de atletas del Comité Olímpico Argentino. #BanquemosalENARD Escuchanos de 15 a 17 por https://t.co/w81MSYwePJ o por https://t.co/MDs5zyy5Fh pic.twitter.com/uSlxkJNefC — Coronados de Gloria (@CoronadosArg) 18 de noviembre de 2017

La creación del ENARD fue un gran logro en equipo que permitió dar un salto de calidad a nuestros atletas. Es algo que no podemos perder y nos obliga a un compromiso colectivo para seguir trabajando por el deporte argentino. pic.twitter.com/nglAAaVY7q — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) 17 de noviembre de 2017

Cuantas de estas medallas existirían sin el @enardinfo? No dejemos que frenen el desarrollo de nuestros atletas del presente y el futuro. Convivo con deportistas amateurs a diario y su esfuerzo es enorme. No Maten al Deporte Argentino! #BanquemosalENaRD pic.twitter.com/gdwlMwNTHt — Matias Novoa (@matiasnovoa12) 17 de noviembre de 2017

El medallista olímpico Sebastián Crismanich pidió hoy al Gobierno que revea su decisión de dejar sin financiamiento al Ente Nacional de Alto Rendimiento (ENARD) porque de lo contrario "serán muy poquitos" los que podrán continuar con sus carreras."Nos preguntamos, ´¿Y ahora qué vamos a hacer?´. Son realmente muy muy poquitos los que van a poder afrontar su entrenamiento de alto rendimiento", dijo el campeón olímpico de Taekwondo en Londres 2012.La Reforma Tributaria prevé la derogación del artículo 39 de la ley 26.573, que le otorga al Enard el 1% de la facturación de la telefonía móvil.Desde su creación en 2009, el ENARD le aportó más de 2.500 millones de pesos al deporte argentino; para este año están previstos 650 millones y para 2018, estaban en carpeta unos 800 millones.La mayoría de los deportistas que en algún momento recibieron la ayuda del Enard o que entienden lo fundamental de ese Ente para la continuidad del deporte olímpico en la Argentina salieron a condenar la baja del financiamiento que impulsa el Gobierno.El presidente del Comité Olímpico Argentino (COA y miembro Comité Olímpico Internacional, Gerardo Werthein, se reunirá el próximo miércoles con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, autor del proyecto de eliminación del financiamiento del Enard."Esperamos una propuesta superadora. No podemos retroceder en todo lo que se ha logrado", dijo Crismanich, tras lo cual agregó: "No nos consultaron sobre la decisión. Nos sentimos dolidos. Enard financia deportes amateurs".Crismanich añadió en declaraciones a la Radio Dos, de Corrientes, que "es importante esta unión" que han logrado los deportistas en contra de la iniciativa de la alianza Cambiemos que será debatida antes de fin de año en el Congreso."Somos muchos atletas y ex atletas que estamos unidos, como (Federico) Molinari, (Paula) Paretto, Los Leones, Las Leonas, entrenadores", dijo el ex taekwondista al precisar sobre la oposición a que el Enard se quede sin fondos.Estos deportistas y entrenadores vienen desde 2009 aportando ideas y conocimiento que fueron adquiriendo con su trayectoria, conviviendo con sistemas que funcionan muy bien en otros países."Nos une en un mismo objetivo: que Argentina siga ganando medallas. Además de poder luchar para que a través del deporte se busquen soluciones para problemas que afectan a la sociedad como la delincuencia en los jóvenes y hasta curar enfermedades", expresó.El medallista olímpico advirtió que "si desaparece el Enard, el deporte olímpico argentino recibirá un golpe tremendo".