Movimientos sociales marcha para reclamar bono de fin de año para jubilados

Movimientos sociales encabezados por Barrios de Pie realizarán mañana una protesta frente a la ANSES para exigir la implementación de un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los manifestantes marcharán este martes a diferentes sedes del organismo previsional en todo el país en donde, como es habitual en sus jornadas de reclamos, instalarán ollas populares.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración se realizará a partir de las 11:00 en el Obelisco, para luego dirigirse al edificio central de la entidad, ubicada sobre las avenidas Córdoba y 9 de Julio.



"Creemos que es un grave error y una falta de sensibilidad por parte del Gobierno dejar afuera del bono de fin de año a los jubilados y jubiladas. Muchos de nuestros adultos mayores están atravesando un muy mal momento", explicó al respecto el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Los movimientos denuncian que el nuevo régimen de movilidad jubilatoria que propone utilizar el Ejecutivo Nacional le dejaría a la ANSES apenas entre 60 y 70 mil millones de pesos para destinar a los haberes.



Por esta razón, las organizaciones comenzaron con una campaña de juntada de firmas bajo la consigna "Con los abuelos no", al tiempo que planean una nueva movilización al Congreso el día en que se trate esta reforma para expresarse en contra de la iniciativa.

"Nos duele la situación de nuestros viejos. Hay gente que no va a poder comprar ni un pan dulce para las fiestas. Es una verdadera injusticia que se quite este derecho a los jubilados y a los que menos tienen", agregó Menéndez en un comunicado.

Para el dirigente social, "estas son medidas que pueden cerrar muy bien el Excel, pero que alguien con sensibilidad no puede permitir".