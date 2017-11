Busti participó de un encuentro nacional del Integralismo en Córdoba

El ex gobernador Jorge Burti participó de un encuentro nacional celebrado en la ciudad de Córdoba, en el que confluyeron históricos militantes del movimiento estudiantil integralista, agrupación de amplia representatividad y adhesión entre el estudiantado universitario durante las décadas del sesenta y setenta.



La reunión se llevó a cabo en el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, y además de Busti, estuvieron presentes: Luis Rubio (vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba) y Carlos Azócar (Juez de la Cámara del Trabajo de Río Cuarto), entre otros activos militantes estudiantiles de la época. Desde Entre Ríos también llegaron Oscar Bacigaluppe (de militancia en la UNL de Santa Fe) y Blas García (que fue diputado provincial en Córdoba, electo junto a la fórmula que ganó la gobernación: Ricardo Obregón Cano y Atilio López).



El actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien también fuera militante del integralismo, no pudo participar del evento por encontrarse en actividades oficiales. Además de Busti y Schiaretti, otro miembro del movimiento que a la postre resultó gobernador de su provincia, fue el formoseño Vicente Bienvenido Joga.



Al hacer uso de la palabra, Busti recordó a la primera generación del integralismo, "que había participado hasta 1966 en la vida universitaria", y relató: "En lo personal participé a partir de 1967 en la segunda etapa de esta enorme agrupación, en un contexto en el que no solamente estaban disueltos los partidos políticos, sino también intervenidas las universidades, y por ende prohibidas todas las actividades de los centros estudiantiles, bajo el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Por lo tanto, tuvimos que empezar desde muy abajo".



El ex mandatario reseñó su participación en el "Cordobazo": "Fuimos protagonistas activos de aquella gesta histórica. El 28 de mayo, un día antes, se realizó una multitudinaria asamblea en Derecho, en la que nuestro orador fue Luis Rubio, mientras que 'Pancho' Delgado habló por el PC y el 'Caimán' Aracena por Franja Morada. Luego, desde el integralismo estábamos dando un curso de 'Pensamiento Nacional' con José María Rosa, Ortega Peña y Duhalde y nos acoplamos a la columna de los obreros de las plantas automotrices, para marchar hacia el centro". Sobre estos hechos, Busti reflexionó: "Fue un genuino levantamiento popular frente a una dictadura, legitimado por el derecho de resistencia a la opresión. Es importante resaltar la importancia que tuvo la unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero en aquellos años, sumado a la participación de las barriadas populares".



En la actividad también se hizo una recordación muy especial a la figura del dirigente sindical Agustín Tosco: "En la época de mayor masividad del integralismo, Tosco nos cedía gustosamente el auditorio del sindicato de Luz y Fuerza, que era uno de los más grandes de Córdoba, para que podamos realizar nuestras asambleas".



Al momento de los homenajes, el dirigente peronista recordó a su amigo el "Negro" Brizuela, oriundo de Villa Dolores, quien debió cumplir una prórroga en el Servicio Militar Obligatorio en 1976: "un día que tenía franco, los militares lo 'chuparon', lo torturaron en La Perla y desde entonces figura como desaparecido".



"El integralismo, siempre que participó en la conducción de la universidad, pregonó la tolerancia entre todas las agrupaciones estudiantiles, nunca fue confrontativo mientras hubo posibilidad de diálogo".



Por último, Busti hizo hincapié en que "desde Córdoba nosotros rápidamente nos pusimos a trabajar por el retorno del General Perón a la patria. Cuando vino la democracia, asimismo participamos activamente en la campaña de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, siendo Blas García quien representó a nuestro grupo (Juventud Revolucionaria Peronista) como el diputado provincial más joven de Córdoba".