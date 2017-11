Ingresó al Congreso el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno

El proyecto de Ley de Reforma Laboral que acordaron esta semana el gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT) ingresó la madrugada del sábado al Senado y comenzará a ser debatido la próxima semana, en busca de reducir el empleo 'en negro' y bajar la litigiosidad.



El proyecto ingresó a la 1:01, mediante expediente electrónico, por lo que su ingreso formal ocurrirá el martes cuando la Dirección de Mesa de Entradas de Proyectos de la Cámara alta le otorgue su número de expediente y comenzará a ser tratado en la semana en la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara alta, según se informó oficialmente desde la Jefatura de Gabinete de Ministros.



La iniciativa, que cuenta con 130 artículos, pretende "la formalización del empleo, la baja de la litigiosidad, generar empleos, aumentar la productividad, proteger a las poblaciones vulnerables y mejorar la formación continua".



Entre otros aspectos, el proyecto propone una condonación de deuda para aquellos empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores, quienes podrán contabilizar hasta cinco años de aportes para su jubilación y obtener todos los beneficios de la antigüedad en el puesto.



En este ítem, se clarifica el concepto de "registración laboral" y se establecen multas por la no registración que serán giradas a la seguridad social.



También se crea una nueva figura para trabajadores autónomos que presten servicios especializados para una persona física o jurídica, de la que dependan hasta el 80 por ciento de sus ingresos anuales y/o no se superen las veintidós horas semanales de dedicación.



En pos de reducir la litigiosidad, se busca ordenar normativamente la situación de trabajadores de empresas que prestan servicios en otras empresas. Se clarifican, así, las obligaciones que los contratistas deben cumplir para garantizar el cumplimiento de los controles de tercerización: se debe solicitar el CUIL de los trabajadores subcontratados y el control de la constancia de pago de las remuneraciones y los aportes a la seguridad social.



Por otro lado, se preserva la protección de los trabajadores frente a "cambios irrazonables en el contrato de trabajo evitando la posibilidad de abusos de la normativa".



En cuanto al cálculo de las indemnizaciones, se continuará considerando para ello, no solo el salario y el promedio de las horas extras corrientes, sino también el proporcional mensual del aguinaldo y el premio anual, cuando sean de práctica habitual de la empresa.



Asimismo, se garantiza la validez de las modificaciones de contratos celebrados entre empleador y trabajador mediante la homologación con asistencia sindical o letrada.



Además, se prohíbe el carácter no remunerativo a conceptos, rubros o sumas de naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente habilitados por ley.



Se tomará como "tiempo parcial" a las dos terceras partes del horario semanal fijado por Convenio Colectivo de Trabajo.



También se crea un Fondo de Cese Laboral que será voluntario con contribución a cargo del empleador para el cumplimiento de las indemnizaciones.



Por otro lado, se establece una licencia por paternidad y adopción de quince días, para trámites de adopción de diez días anuales, para tratamientos de reproducción asistida de cinco días anuales, jornada reducida para cuidado de menores de hasta cuatro años a acordar con el empleador, y licencias por razones particulares planificadas de treinta días anuales sin goce de haberes.



El Instituto Nacional de Formación Laboral para la articulación de políticas, programas, proyectos e instituciones destinados a ejecutar las ofertas de capacitación laboral y certificación de las competencias laborales de los trabajadores también es creado por esta ley.



Se constituye, también, el Sistema de Prácticas Formativas para que estudiantes secundarios, terciarios y universitarios puedan cerrar su ciclo educativo en un ambiente real de trabajo.



El Instituto de Formación Laboral hará el seguimiento y la evaluación de las prácticas formativas.



Se crea el Programa de Transformación Productiva para ayudar a trabajadores de empresas con dificultades de competitividad que requieran mejorar sus procesos. Los empleados serán asistidos mediante un seguro por desempleo ampliado, capacitaciones y un subsidio al salario para su contratación.



También se pondrá en marcha la Agencia Nacional de Tecnologías de Salud que revisará la información científica para recomendaciones y protocolos de uso de las tecnologías sanitarias.



La intención es comenzar a debatir el proyecto la semana que viene con la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y de representantes de las centrales gremiales.



Sin embargo, el bloque del Frente para la Victoria (FPV) pretende que, para firmar el dictamen, los integrantes del triunvirato que encabeza la CGT, Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer, defiendan personalmente el proyecto en el Senado.



En principio, eso no ocurrirá la semana que viene porque, al menos, Schmid y Daer viajarán al Vaticano para participar, entre jueves y viernes, de un encuentro con organizaciones sindicales de todo el mundo que organiza la Santa Sede.