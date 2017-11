El Conicet recomendó no avanzar con el voto electrónico

Luego de la polémica que se desató a comienzos de esta semana en las redes sociales ante la no publicación de un informe que habían solicitado desde el Poder Ejecutivo sobre el voto electrónico, finalmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) subió a su web el documento, en el que recomienda que no se implemente en el corto plazo ninguna manera de votación mediada por la tecnología.



"Se recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto", sintetiza el centro de investigaciones en la página 45 del informe (que se puede consultar completo al final de esta nota).



Además de indicar que no debería implementarse en el corto ni en el mediano plazo esta manera de votación, el informe sugiere "fomentar el desarrollo de RRHH y capacidades técnicas, e iniciar un plan de investigación que pueda aportar evidencia teórica y empírica de que los riesgos de este sistema puedan ser controlados".



"Los factores de complejidad y confianza antes mencionados implican esfuerzo y programas a largo plazo, dado que deben fortalecerse capacidades y lograrse niveles de madurez que permitan desarrollar sistemas con la calidad necesaria particularmente, en lo referido a aspectos de seguridad e integridad", remarcó el CONICET.



El pasado 22 de octubre, poco después de haber cerrado las urnas, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, aseguró: "Esperemos que sea la última elección con boletas de papel". Con esta afirmación, el funcionario nacional destinó un mensaje especial a los senadores, que tienen pendiente una reforma electoral que ya cuenta con media sanción de Diputados y que habilita la votación con boleta electrónica.