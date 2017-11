Deportistas e instituciones deportivas recibieron aportes

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, entregó aportes por 1.041.000 pesos en el marco del programa Entre Ríos Deportes, a fin de acompañar el crecimiento y desarrollo de deportistas e instituciones deportivas de Paraná y Paraná Campaña.



El acto se realizó este viernes en las instalaciones de la Secretaría de Deportes, y contó con la presencia de la titular de la cartera social, Laura Stratta; el secretario de Deportes, José Gómez, el diputado provincial, Diego Lara; el director de Deporte Social, Edgardo Sánchez y el coordinador de asuntos legales e institucionales, Dante Molina.



Al hacer uso de la palabra la ministra Laura Stratta señaló: "Reiteramos el compromiso del gobierno de Entre Ríos de continuar invirtiendo y fortaleciendo la política deportiva que llevamos adelante en articulación con los clubes. Quiero agradecer a los dirigentes y a los equipos de trabajos de estas instituciones por el compromiso que tienen con la sociedad, en nuestra provincia el deporte es una política de Estado porque sabemos que es un eslabón esencial de contención para fortalecer el tejido social, que nos necesita a todos sumando nuestros esfuerzos".



Por su parte, el secretario de Deportes aseveró que "esto es parte del trabajo que estamos haciendo el equipo de Secretaría de Deportes, con el Ministerio de Desarrollo Social y con los legisladores, para estar cerca y tenderles una mano a todos los que trabajan para el deporte y sobre todo por la sociedad. Nuestros deportistas desdoblan las fuerzas y tratan de superarse día a día y es ahí también donde el gobierno entrerriano está cerca para ser parte de ese desafío de superación personal.



"A lo largo del año hemos abarcado todo el territorio provincial luego de un trabajo permanente respaldado por nuestra ministra Stratta y nos da la posibilidad de hacer este trabajo. Disfrutamos de trabajar con los dirigentes y deportistas, todos los sentimos felices de hacer lo que nos gusta; agradecerles la confianza y porque sin el trabajo de ustedes no podríamos hacer nada por el deporte entrerriano, ustedes son el brazo ejecutor de cualquier iniciativa que tengamos. Nos comprometemos a seguir acompañándolos con la confianza que el gobernador Gustavo Bordet ha depositado en nosotros", agregó José Gómez.



Por su parte, Diego Lara llevó su mensaje a los presentes y dijo que "ustedes no solo son dirigentes deportivos sino también dirigentes sociales, es decir que cumplen un rol más que importante en la comunidad. Sabemos cómo cada uno de ustedes se sacrifica y dejan horas de la vida de cada uno para dedicarlo a la institución y a los chicos que forman parte de las instituciones deportivas".



"En estos tiempos, en esta sociedad Argentina que está atravesada por discusiones, es importante marcar que el gobierno provincial sigue atendiendo estas cuestiones, que permite que las instituciones intermedias refuercen el tejido social y acompañen el desarrollo integral del sector deportivo en general. Que el gobierno invierta en esto es bueno destacarlo", agregó el diputado provincial.



Hay que destacar que cada uno de los dirigentes y deportistas presentes agradecieron de forma espontánea el constante apoyo y la relación cercana que mantiene el titular de la Secretaría de Deportes, José Gómez, para con los clubes y las diferentes instituciones deportivas.





Sobre los aportes





Se entregaron 1.041.000 pesos divididos en veintidós aportes que en su mayoría están destinados a instituciones deportivas para mejoras edilicias, en el marco del programa Entre Ríos Deportes, y también a deportistas.







-Club Ministerio ($49.000 - Material de construcción)



-Club Catamarca Central ($70.000 - Material de construcción)



-Liga Paranaense de Fútbol ($80.000 ? Campeonato Fútbol Femenino)



-Quique Club ($70.000 ? Piso flotante del estadio de básquet)



-Toritos de Chiclana ($50.000 - Material de construcción)



-Club Avenida Ejército ($60.000 - Material de construcción)



-Club Sportivo Entre Ríos ($40.000 - Material de construcción)



-Club Centro Ex Alumnos Don Bosco ($50.000 ? Indumentaria y elementos deportivos)



-Javier Omar Varisco ($20.000 ? Insumos para ciclismo)



-Patricia del Rosario Pizetta ($12.000 ? Viaje a Perú para Sudamericano de Taekwondo)



-Ángel Mariano Vivas ($15.000 ? Compra de bicicleta)



-Rogelio Grubert ($25.000 ? Ropa y elementos deportivos para tenis)



-Club Atlético María Grande ($36.900 ? Luminaria de cancha de fútbol)



-Asoc. Paranaense de Fútbol de Salón ($50.000 ? Viaje)



-Club Atlético Palermo ($50.000 - Material de construcción)



-Club Atlético Litoral de Ma. Grande ($40.000 ? Indumentaria deportiva)



-Asociación Diego Maradona de Ma. Grande ($50.000 - Material deportivo)



-Club Atlético Hasenkamp ($60.000 - Material de construcción)



-Agrupación de Veteranos de Fútbol de Paraná ($70.000 ? Trofeos Torneo Nacional)



-Club Atlético Hernandarias ($50.000 ? Sistema de riego artificial)



-Club Independiente de Hernandarias ($50.000 - Material de construcción)



-Club Sarmiento de Hasenkamp ($29.000 - Material de construcción)



-Tristán Dante Alarcón ($15.000 ? Mundial de BMX en Estados Unidos)