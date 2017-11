El Senado Juvenil cumple 25 años y lo celebró en Plaza Mansilla

La Plaza Mansilla fue escenario del festejo de los 25 años de vigencia del programa Senado Juvenil. Delegaciones escolares de toda la provincia se dieron cita para participar de una "kermes": juegos, música, bandas locales, sorteos, regalos y la posibilidad de ganar un viaje para todo el curso escolar.Al respecto, el vicegobernador Adán Bahl manifestó: "El Senado juvenil es una herramienta de formación y participación para los jóvenes de toda la provincia. Hemos tenido una participación récord durante este año con más de 300 escuelas y cientos y cientos de proyectos".El funcionario resaltó aque "esta es una forma de recordar. Hace 25 años no había celulares, web, la Unión Europea no estaba creada y no existía del Departamento San Salvador, pero sí había kermes. Queríamos mezclar un poco las distintas generaciones que han pasado por este Senado juvenil".Puso de relieve que "hemos tenido en el Senado Juvenil un grupo de jóvenes profesionales con capacidad de innovación. Ellos han llevado adelante toda la mística para que participen tantas escuelas. Aspiramos a que el año próximo sea nuevamente récord. Pero aparte del número, lo más importante es que los chicos se están animando a cambiar lo que creen que es posible y no se quedan de brazos cruzados".