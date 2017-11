Lagomarsino: "Tengo miedo de ir preso"

"Tengo miedo de ir preso ¿Quién no tendría miedo de eso? Pero más miedo tengo porque soy inocente. Si hubiera sido culpable, bueno, tenés una responsabilidad, hacete cargo. Pero en mi caso, no tengo responsabilidad en lo que pasó. Juzgame por llevar el arma, pero no me acuses de algo que no es", señaló en una entrevista Radio Con Vos.



Además, el empleado informático, acusado de haber sido "partícipe necesario" del crimen de Nisman, insistió en que se trató de "un auto disparo" lo que provocó la muerte del fiscal de la causa AMIA, pero dijo que desconocía "el motivo" que lo llevara a tomar esa decisión.



"La mecánica es autodisparo y el término legal es suicidio. No lo veía con ánimos de quitarse la vida, ni loco. El único momento en que se quiebra... Habría que ir para atrás: Alberto tenía altibajos de humor, altibajos de 5, 10 minutos. Cuando lo vi ese sábado, estaba bien, y se quebró cuando me dijo lo de las hijas", señaló respecto al encuentro que tuvieron en el departamento de las torres Le Parc pocas horas antes de su muerte.



Justificó, en este marco, que el fiscal quisiera un arma para defenderse, al advertir que "había denunciado al Presidente y eran lógicos los miedos" que le planteó, al tiempo que aseguró que Nisman le había dicho que no confiaba "ni en la custodia".



Por ello ratificó que "duda" de "la pericia de la Gendarmería" que estableció que a Nisman lo asesinaron y sostuvo que "estaría bueno contrastar las pericias para encontrar la verdad".



"Mis peritos encuentran muchas diferencias que son muy llamativas, como la aparición de ketamina y no norketamina en su metabolito, en el hígado. El metabolito es la transformación de un químico en otro a través los órganos del cuerpo. Si hubo ketamina, debería haber existido en el hígado la norketamina, que es su modificación. No apareció norketamina. Dudo de la pericia de Gendarmería", insistió.



Además, tal como lo hizo en la indagatoria ante el juez federal Julián Ercolini, Lagormarsino también se refirió al tipo de vínculo que mantenía con Nisman y, al respecto, explicó: "Era una relación, que después la evalué en terapia... no podía decirle que no, que estaba siempre disponible para él. Mi terapeuta definió lo de amo-esclavo ".



"Alberto me pidió un arma y yo se la llevé. El plan (del que me acusan) no existe. Alberto me pidió el arma para la protección de sus hijas. Yo no sabía que estaban en Europa. Alberto me había dicho que se iba de vacaciones, no me dijo con quién. Cuando me pidió el arma, yo le pregunté si no tenía un arma encima", remarcó.



Y, tras ello, cuestionó la decisión del magistrado de colocarle una tobillera electrónica para controlar sus movimientos: "Es muy difícil. Ahora me da hasta pudor bajar a la pileta de mi casa... Es una mierda, es una mierda siendo inocente. Esto lo tendría que tener un criminal", completó.



La del pasado martes fue la segunda declaración indagatoria de Lagomarsino pero la primera acusado de haber sido "partícipe necesario" del homicidio de ese 18 de enero de 2015, en el marco de un "plan criminal".



El fiscal apareció muerto cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta, Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno, entre otros, por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos.