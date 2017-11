Moyano y las CTA advirtieron que se movilizarán contra la reforma laboral

El secretario gremial de la CGT y referente de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que se llevará a cabo un plenario de trabajadores y anticipó que apoyará lo decidido en esa oportunidad.



"No vamos a permitir ´la Banelco´ y daremos lucha en la calle", alertó el gremialista.



De ese modo, insistió: "El Gobierno y algunos medios se apresuraron al decir que hubo acuerdo con la reforma laboral, porque no la hubo".



Luego, aclaró que "lo que sí se logró fue avanzar en sacar los artículos que más complicaban a los trabajadores, como la responsabilidad solidaria" y que para las indemnizaciones no se iban a calcular las horas extras y aguinaldos.



"Este modelo económico, a través del presidente Mauricio Macri, benefició a los grandes grupos. Les sacó las retenciones al campo, a las mineras", se quejó.



A su vez, las dos CTA repudiaron el acuerdo Gobierno y CGT y advirtieron que "firman contra los intereses de los trabajadores".



El titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, aseveró que el acuerdo significa "una traición de aquellos que hablan en el día de la lealtad de los trabajadores y de la Patria".



Criticó a la cúpula de la CGT por reunirse en la sede de la Sociedad Rural y advirtió que su central gremial permanecerá "en estado de alerta y movilización".



En tanto que el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, calificó el acuerdo como una "sorpresa desagradable".



"Esta reforma implica la flexibilización laboral y la destrucción del piso de derechos laborales que conseguimos durante 100 años. Esta reforma atrasa 100 años", sentenció.