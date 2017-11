Tiene dictamen un proyecto para multar con hasta $25.000 el acoso callejero

Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión, afirmó que "es un gran avance en materia de género para luchar contra la violencia hacia las mujeres".



Los proyectos de ley presentados por las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Olga Rista (UCR) y Gabriela Troiano (Socialismo) proponen penar con multas de $3.000 a $15.000 al que ejerciere toda acción con connotación sexual a través de gestos o en forma verbal a toda mujer o persona que se autodefina como tal y que se lleve a cabo en lugares públicos que afecten la dignidad, libertad, integridad física y psicológica.



En el caso en el que las víctimas sean menores de edad, el monto de las multas puede ascender hasta los $25.000.



"Fue clave limitar el tipo delictivo ejercido sólo sobre las mujeres o sobre cualquier persona, llegando a un consenso amplio, agregando la frase "a toda persona basada en el género, identidad y/u orientación sexual", explicó Burgos.



"La mujer no pide ni desea esta forma de violencia en los espacios públicos. No se discute que le gusta o no la mujer, sino el acto en el que el hombre por si solo y sin respetar los derechos de ellas ejecuta con total liviandad causando degradación, humillación, traumas, trastornos, miedo e intimidación", agregó la legisladora jujeña.



Por último, Burgos remarcó que "estas conductas están muy naturalizadas en la sociedad e impiden interpretarlas como una de las tantas formas de violencia que padecemos día a día. Esperamos que pronto logremos concientizar que muchas veces un comentario o un gesto puede significar un verdadero acto de violencia hacia una mujer".



La norma prevé que lo recaudado por las multas sea destinado al Instituto Nacional de las Mujeres y se invierta en políticas de prevención pública.