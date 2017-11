Se realizará la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Se lanzó este jueves la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que prevé realizar distintas actividades entre el domingo 19 y el viernes 24, para concientizar a la comunidad sobre la problemática y mostrar las acciones del gobierno como política de Estado.



Se trata de un programa de actividades interministeriales que se realizarán en todos los departamentos de la provincia durante esa semana. La presentación tuvo lugar en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, con la presencia de las ministras de Gobierno, Rosario Romero; y de Desarrollo Social, Laura Stratta; la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Marisa Paira; y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó. También acompañó la presentación la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila.



Paira explicó que "el gobierno de Entre Ríos ha trabajado para presentar una serie de actividades, que es producto de un trabajo articulado de todas las áreas, que se iniciará este domingo con una volanteada con información de prevención del abuso infanto juvenil en todas las cabeceras departamentales y algunas localidades implementado por las áreas del Copnaf, Desarrollo Social, Deporte, Salud, Educación, Gobierno y Policía. El objetivo es visibilizar en la comunidad esta problemática, entendiendo que este es el primer paso para poder abordar y prevenir".



También destacó la decisión del gobernador Gustavo Bordet "de instalar en la agenda pública como una política de Estado el abordaje y prevención del abuso infanto juvenil, como una de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos".



La titular del Copnaf remarcó además dos actividades, "la del martes 21 en Paraná, en el Parque Berduc, durante todo el día, donde se realizará un encuentro de jóvenes que participan en distintos programas que desarrolla el Copnaf, y que es organizado por todas las áreas de gobierno para trabajar desde los recreativo y deportivo, espacios de reflexión entre adolescentes". A esto hay que sumar el viernes 24, la Jornada de Presentación del Protocolo de Abuso Sexual Infantil de la provincia, en una actividad para 800 efectores sociales en el nuevo Centro de Convenciones de Paraná.



Mientras que en el interior se desarrollarán Ferias de Derechos, espacios de reflexión en las aulas, muestras, encuentros de niños, y la réplica de actividades enmarcadas en la Campaña Crianza sin Violencia que llevan adelante el gobierno junto a Unicef.



Un trabajo interministerial



A su turno, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, dijo que "estamos cumpliendo con un pedido del gobernador de trabajar las políticas públicas a mediano y largo plazo de un modo interministerial e intersectorial; en ese marco las problemáticas de niñez y adolescencia no las podemos abordar desde una mirada unidimensional. El trabajo en red nos permitirá producir respuestas integrales a las demandas sociales".



"Me parece importante rescatar también en esta oportunidad todo lo que viene haciendo el gobierno de Entre Ríos con Unicef, hemos firmado con esta organización un convenio marco para fortalecer las políticas de niñez en la provincia, en particular por recomendación del Observatorio Público de Políticas Sociales.



Unicef hace pocas semanas mediante un informe, destacó la inversión que hay en nuestro presupuesto provincial en materia de niñez", material que será presentado en una de las actividades programadas en la semana.



En tanto, la ministra de gobierno, Rosario Romero, señaló que en esta temática "hay un camino que corresponde al Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el poder Político. Porque no se trata solo de reconocer los derechos, sino hacer que la ciudadanía toda se apropie de esos derechos, es decir, que lo hagan carne y sepan que los tienen".



"Para que esto sea posible es necesario este tipo de acciones, de concientización, sensibilización y de formación de formadores, que es muy importante para repartir el conocimiento y compartir las cosas que hace el Estado, que son muchas y a veces no se visualizan", acotó.



En ese sentido, dijo que "nuestro gobernador tiene todo un recorrido realizado con los municipios en la lucha contra el trabajo infantil. Sabemos que no tiene que haber abuso, sabemos que no tiene que haber trabajo infantil, sabemos que no tiene que haber maltrato, sabemos que no tiene que haber violencia. Pero ¿cómo hacemos que esos derechos de plenitud de vida y de plenitud de crecimiento se hagan efectivos en esos niños?; la forma es concientizar, generar formadores de formadores, sensibilizar".



"Las personas que trabajan en educación tienen un enorme compromiso con esta temática, tanto en lo que hace a la educación formal como a la no formal", subrayó.



A su turno, la titular del CGE, Marta Landó, hizo notar que "en este tema el Consejo de General de Educación viene trabajando desde hace muchísimos años con todos los docentes. En estos momentos se está haciendo un trabajo interdisciplinario con las áreas de gobierno y por otro lado se está trabajando con las instituciones educativas de toda la provincia, respetando un protocolo donde los docentes deben animarse a hacer las denuncias que corresponden y siguiendo la vía correspondiente".



Agregó que actualmente "estamos realizando un trabajo de puesta en valor de los trabajos realizados y, en ese sentido, se llevará a cabo una exposición de lo que se hace en las aulas, que está prevista para el 22 de este mes. Allí se van a exponer trabajos de los chicos de Educación Inicial y Primaria, sobre todo de la parte de convivencia, que es fundamental, con referencia también a todo lo que son los derechos de nuestros niños, jóvenes y adolescentes".





Concientizar a la sociedad



Por su parte, Mariel Avila, destacó el "equipo de trabajo interdisciplinario e interministerial que se ha conformado, ya que el gobernador quiere que se visibilice y que la sociedad tome realmente como bandera estos derechos, y que se ejerzan; para eso hay que conocerlos, hay que capacitarnos, hay que informarnos, formar y estar muy atentos".



Además, consideró que "debemos ser muy responsables como ciudadanos a la hora de denunciar y ver cuando hay alguien que está vulnerando los derechos de los niños y de los adolescentes. En ese camino estamos".



Finalmente, sostuvo que "esto trasciende las personas y las gestiones; son temas de Estado que van más allá del gobernador Gustavo Bordet y de esta gestión", y bregó porque "Entre Ríos salga adelante y que los derechos de los niños y los adolescentes sean respetados, sean derechos que se reconozcan".



Fundamentos que implementan la semana de actividades



En el marco de la política provincial de promoción y abordaje integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el gobierno de Entre Ríos, a través de sus distintos organismos, ha programado una semana de difusión, y sensibilización sobre las diferentes expresiones de la niñez y la adolescencia, promoviendo actividades que nos permitan visualizar la situación actual de la niñez entrerriana y fortalecer su construcción de ciudadanía, ubicando a los niños, niñas y adolescentes como sujetos centrales y destinatarios primordiales de las políticas públicas.



En este sentido, se considera propicio instaurar e iniciar la semana de los derechos de la niñez y la adolescencia en concordancia con fechas instauradas que habilitan la reflexión en torno a problemáticas que dañan y restringen la accesibilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes obstaculizando el ejercicio pleno de los derechos en la construcción de ciudadanía.



Considerando que el 19 de noviembre se recuerda el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y las Niñas; el 20 de noviembre el Día Internacional de los Derechos del Niño, se determina la semana del 19 al 24 de noviembre como fecha propicia para llevar adelante esta propuesta y plantear una semana de los derechos de la niñez y adolescencia en el marco de la agenda pública estatal de la provincia, convocando a que todas las áreas del gobierno con intervención en la materia puedan promover acciones en el marco de esta propuesta, y a sectores que son parte de la sociedad civil a los efectos de fortalecer el sistema de protección de derechos.