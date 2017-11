El Senado definió una nueva fecha para la audiencia pública a la fiscal Molina

Política Fiscal acusada por discriminación presentó certificado y no irá al Senado

La fiscal auxiliar Eugenia Ester Molina de la Unidad Fiscal de Federal había sido citada para este jueves a las 11 a una audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores en el marco del tratamiento de su pliego de designación.Pero este miércoles la abogada presentó una nota con un certificado médico pidiendo suspender la audiencia ya que según aduce está bajo "tratamiento psiquiátrico".Cabe recordar que la fiscal realizó declaraciones discriminatorias en Facebook, las derivaron en la denuncia en su contra ante el Superior Tribunal por parte de la senadora de su departamento, Nancy Miranda, como también un dictamen del Inadi a raíz de una presentación del diputado Alejandro Bahler."Hay una gran diferencia entre lo que es una persona de color y un negro de mierda", había escrito Molina en Facebook. En el muro de su perfil además se pudo leer: "Hijo de Don Piketero y Doña Planera, nieto de Peronia y alumno de Baradel. En una palabra, está frito el pibe". Ese escrito fue publicado acompañando la imagen de un niño con su rostro tapado y sosteniendo un palo.La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el Senador Lucas Larrarte, junto a sus pares, Ángel Giano, Pablo Canali, Nancy Miranda, Roque Ferrari, Raymundo Kisser y Rogelio Schild, culminaron este jueves con las entrevistas a los postulantes para ocupar cargos en la Justicia.El tratamiento del expediente 12.226 que contenía la postulación de José María Giorgio para ocupar el cargo de Defensor Auxiliar Penal de Niños, Niñas y Adolescentes fue el anteúltimo que se trató en las entrevistas en el marco de las Audiencias Públicas.Este abogado de 55 años de edad, recibió su título como tal en el año 1992 en la Universidad Nacional del Litoral y ejerció la profesión liberal hasta el año 2009 en que ingresó como Defensor Multifuero en Federación. "Me motiva el honor de pertenecer a la Defensoría pública de la Provincia", aseveró el entrevistado.Al preguntarle cómo entiende que debería ser la relación de la Justicia con los medios, Giorgio diferenció el rol que tiene y el que va a ejercer. "Hay un error de comunicación por parte del Poder Judicial; a veces no se pueden dar detalles, pero sí explicar qué se está investigando. Se puede hablar desde el caso de manera general, cosa que desde el Ministerio Pupilar no podría hacerlo", y aclaró que "sí se puede explicar de qué se defiende al niño, en qué se trabaja. En lo particular no he dado información cuando he estado en casos de Ministerio Pupilar, pero a veces la forma en que se puede transmitir y cuando la sociedad lo reclama, sí; hay que decir en qué trabaja la Justicia. Como autocrítica debo decir que dentro del Poder no se comunica como corresponde", aseveró.También se le consultó en relación al Régimen Penal Juvenil, modificado el año anterior, y su opinión de los Institutos aplicados a dicho régimen. El postulante señaló que "en cuanto a algunos institutos no estoy de acuerdo, como por ejemplo a la procesabilidad de niños de 14 años", y en este punto debo reconocer como cronista mi imposibilidad para comprender su alocución. En relación al Abogado del Niño señaló que "vamos por el interés del menor, más allá que pueda trabajar en la capacidad progresiva. No son trabajos sencillos".La última entrevista de la jornada fue realizada con el postulante a ocupar el cargo de Fiscal Auxiliar de Victoria, Jorge Gamal Taleb, Expte 12215. Recibido de abogado en la UNL en el año 2001, y especializado en Derecho Penal y Derecho Administrativo, trabajó en el ejercicio liberal de la profesión durante 10 años, ocupó cargos públicos y ha sido Agente Fiscal Interino desde el año 2013 a la actualidad.Consultado en cuanto a la relación de los medios de comunicación con la Justicia, Taleb señaló que "el art 230 del Código Procesal Penal, ayuda y establece una conducta muy clara para actuar. Cuando hay una persona sospechada, a ésta le asiste el derecho de inocencia; esta es una directiva escueta y precisa en cuanto al manejo que se debe tener con la prensa. Nosotros debemos dar información precisa, resguardando ese derecho de inocencia de la persona investigada".Asimismo aclaró que lo que sí se debe hacer cada seis meses "es informar cuantas causas tenemos en trámite, cuántas hemos resuelto, cuantas han sido archivadas, etc", para que haya un resguardo social de la actividad que los jueces realizan.En otro orden, respecto a la aplicación del concepto de delitos considerados 'de bagatela', dijo que "no suelo aprobar mucho el principio de oportunidad. Cuando hay una persona que presenta una denuncia, espera que el Estado le dé una respuesta", indicó."El juicio abreviado debe ser una práctica de entendimiento intersubjetivo, donde debe existir la posibilidad que haya un diálogo y no que la Fiscalía avasalle con una postura cerrada. No debe haber manipulación de hechos, por una cuestión moral, ni de figuras legales, porque violaría el derecho de igualdad ante la ley", sostuvo.Taleb indicó además que "para mi todos los delitos contra la integridad sexual son prioridad investigarlos; y trato de ser equilibrado en el uso del derecho penal. Hay personas que quieren ir a un juicio oral y nosotros como Fiscales debemos garantizárselo, pero será la opinión de la víctima la determinante; si no quiere el juicio abreviado o no quiere el juicio oral, será su decisión; las reacciones son diferentes" en cada persona explicó.En cuanto al proyecto de Narcomenudeo aseveró que "estoy absolutamente de acuerdo". Y agregó: "Uno ve que el impacto del uso de estupefacientes tiene incidencias en determinados delitos. En una justicia de ese tipo cada una de las provincias podrán hacer algo efectivo. Se podría dar una mejor respuesta de la problemática por el conocimiento de la cercanía y de la región. La palabra clave va a ser 'articular'. Que una investigación no obstaculice a una investigación de mayor escala, por eso articular y coordinar, y su impacto será altamente positivo". (APF)