Milagros ya tiene nuevo turno y se inició sumario administrativo en Salud

Sumario administrativo por negligencia

El nuevo turno para Milagros

Milagros Martínez, la nena de General Racedo que nació con atresia de esófago, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo, debía estar ayer a las 8 en Buenos Aires, para asistir al hospital Garrahan, donde tenía turno para que le hicieron un estudio previo a una nueva operación que deben hacerle para mejorar su calidad de vida.El viaje al Garrahan estaba autorizado. Poco antes de partir el chofer avisó que no la buscarían porque "no le habían depositado el dinero para los viáticos"., confirmó quepor parte de uno de los responsables que debía concretar el traslado."No es tiempo de andar eludiendo responsabilidades ni echándose culpas unos a otros y mucho menos distraer el objetivo central de nuestra misión que es la de dar las respuestas desde un Estado presente y sobre todo en lo que hace a la cuestión sanitaria", aseguró la ministra de Salud, Sonia Velázquez.y terminen en que las responsabilidades de cada uno de los engranajes que conforman la cadena se diluyan en la indiferencia del todo pasa", remarcó la ministra."Por ello, ni bien me anoticie del tema, di la directiva para que, ordené me hagan llegar los informes de parte de todosque llegará hasta las últimas consecuencias", expresó.Según explicó la funcionaria provincial a, desde el área jurídica se evalúan las acciones correspondientes para poner en conocimiento al fiscal en turno e"Las actuaciones administrativas se inician para determinar fehacientemente las instancias de negligencia, y quiénes fueron los responsables. Porque el ministerio dispuso el recurso financiero, contamos con la documentación bancaria que corrobora que el área de administración y tesorería realizó el depósito correspondiente de este viatico a las 14", aclaró., sentenció Velázquez, al tiempo que apuntó: "En el circuito operativo que tiene que ver con la concreción del traslado, se suscitaron otros inconvenientes, que es lo que estamos investigando".La funcionaria provincial informó también que llamó al papá de la nena, Javier Martínez para poner el Ministerio a disposición y para ofrecer sus consideraciones por lo sucedido. Fue una charla amable, donde el papá, le contó lo que están viviendo con la nena desde hace ya bastante tiempo y que cuentan con limitados recursos económicos ante lo cual se les potencia el problema., previstoy le expresó que como responsable principal del área de salud del gobierno de Entre Ríos, "vamos a ser rigurosos con ambos temas: en lo legal y en lo institucional".Por otro lado y apenas iniciada su gestión, al frente del Ministerio de Salud, en junio pasado, la ministra había tramitado el alquiler de una mochila de oxígeno para Milagros Martínez, trámite que se canalizó por vía del hospital San Francisco de Asís. También se han afectado fondos para la compra de una leche especial que consume Milagros y para el alquiler de la bomba de alimentación.Finalmente, la ministra Velázquez advirtió que "es mucho el esfuerzo que hace el Ministerio y el grueso de los trabajadores de Salud, como para que la misión, el objetivo de esta política sanitaria que nos impone el gobernador a diario se diluya en grietas permeables a la indiferencia y a la ausencia de solidaridad que jamás pueden compatibilizarse con justificaciones burocráticas insustanciales, menores, insensibles e irresponsables".