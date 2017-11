Fiscal acusada por discriminación presentó certificado y no irá al Senado

La fiscal auxiliar Eugenia Ester Molina presentó un certificado médico y no se presentará en la audiencia pública prevista para hoy ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, donde se trataría su aptitud para continuar desempeñándose en el cargo.



Molina es fiscal auxiliar de Federal y debía presentarse hoy a las 11 ante los senadores de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para celebrar la audiencia pública en la que debía explicar las motivaciones que tiene para ocupar el cargo y su postura ante determinados temas.



Sin embargo, 24 horas antes de comparecer, presentó un certificado médico ante la mesa de entradas del Senado y pidió la suspensión de la entrevista. Según indicaron fuentes legislativas a El Diario, está atravesando un tratamiento psiquiátrico.



La fiscal auxiliar quedó envuelta en un escándalo suscitado a partir de que se conocieran publicaciones que hizo en su cuenta de la red social Facebook: "Hay una gran diferencia entre lo que es una persona de color y un n. . . de m. . . ", escribió Molina. En otra publicación dijo: "Hijo de Don Piketero y Doña Planera, nieto de Peronia y alumno de Baradel. En una palabra, está frito el pibe".



Sus manifestaciones motivaron una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), promovida por el diputado provincial Alejandro Bahler; y un sumario administrativo en la Procuración General de la provincia.



Los fiscales auxiliares aparecieron en el organigrama a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, pero no están previstos en la Constitución. Desde la Procuración se decidió entonces realizar concursos internos para que los antiguos secretarios de los juzgados de instrucción se convirtieran en fiscales auxiliares.



A su vez, el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón insistió para que los fiscales auxiliares, designados por el procurador, tengan acuerdo del Senado y su nombramiento sea ratificado por decreto del gobernador.



Por ese motivo la fiscal Molina debía presentarse hoy ante el Senado para revalidar su cargo.

Así las cosas, el futuro laboral de Molina depende de lo que resuelvan los senadores, que podrían prestarle acuerdo y remitir el pliego al gobernador Gustavo Bordet, o no hacerlo y entonces la fiscal quedaría desafectada del cargo.



La situación acarrea otra complejidad y es que al no estar contemplado en la Constitución, el "fiscal auxiliar" no está comprendido en el Jurado de Enjuiciamiento, que es el mecanismo para la remoción de jueces, fiscales y defensores.



Lo que dijo el Inadi

La delegada del Inadi en la provincia, Silvia Campos, emitió un duro dictamen respecto las publicaciones que hizo la fiscal Eugenia Molina en Facebook y concluyó que su conducta se encuadra en la ley nacional que penaliza los actos discriminatorios y que prevé penas de entre un mes y tres años de prisión, aunque aclaró que la justicia debería determina si la cuenta efectivamente le pertenecen a Molina.



El dictamen señala que las manifestaciones realizadas por la funcionaria judicial tienen "un profundo contenido racista" y encuadran en el "estigma social que pesa sobre las personas que no responden al paradigma etnocentrista dominante, apelando en forma directa a asociar potenciales hechos delictivos cometidos por jóvenes provenientes de sectores en situación de vulnerabilidad social, con el color de piel negro".



También sostuvo la delegada del Inadi que las consideraciones que hizo Molina "de ninguna manera suponen que el derecho a la libre expresión sea un derecho absoluto, pues si bien es indubitable la amplia protección que el derecho nacional e internacional otorgan a la libertad de expresión, debe valorarse en la misma medida la prohibición de discriminación, ya que ambos derechos fundamentales pueden entrar en conflicto en atención a su necesario carácter relativo". (El Diario)