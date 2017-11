Frigerio se reunió con gobernadores e indicó que están "más cerca del acuerdo"

Política Gobernadores piden más tiempo para negociar la reforma fiscal

Ante la consulta por el futuro del pacto, el propio Frigerio adelantó que antes de la reunión pautada con el presidente Macri habrá una nueva ronda de negociaciones.Los gobernadores peronistas, de Cambiemos y de fuerzas provinciales se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) antes de concurrir a un nuevo encuentro con el Presidente.Si bien la cita estaba pautada para las 11, el inicio se dilató para pasado el mediodía por la demora de algunos mandatarios provinciales que llegaban en distintos vuelos al Aeroparque. Pasadas las 15, Frigerio se sumó a la reunión en el CFI.Los mandatarios peronistas se encuentran analizando a fondo el ofrecimiento de la Casa Rosada pero quieren más tiempo para sellar el esquema de reformas que se les exige a las provincias."Lamentablemente siempre tuve razón cuando dije que para el Gobierno nacional el Fondo del Conurbano era trascendente. Y la verdad que me hubiera gustado estar equivocado en eso... Por eso, lo que vamos a hacer ahora los gobernadores es encontrar un punto medio para que no deja las provincias en una situación incómoda, sobre todo en lo fiscal, en lo financiero y en lo económico. Vamos a mirar los puntos que tenemos en discusión y sacaremos las conclusiones", agregó.Por su parte, el mandatario de Tucumán, Juan Manzur, consideró que "hay buenas expectativas" de cara a un acuerdo. "No hay gobernadores molestos, todos miramos hacia adelante en un proceso que va a llevar tiempo, vamos cerrando las asimetrías. Estamos en pleno intercambio de documentación. Sentarnos todos los gobernadores en una mesa a dialogar y a generar consensos básicos hacia adelante es muy sano para la Argentina, ya que se produce un diálogo abierto" y un intercambio fluido", afirmó. En tanto que Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, añadió: "Cada una de las provincias va a exponer su situación y ha ido trabajando con sus respectivos ministerios de Economía y con el Ministerio del Interior, y en función de este diálogo veremos cuáles son las cuestiones comunes".