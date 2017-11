Aprobaron la eliminación del descuento a retirados policías

Foto 1/2 Foto 2/2

Con la totalidad de los senadores de la provincia, se llevó a cabo una nueva sesión de la Cámara Alta entrerriana y tuvo sanción definitiva la derogación del descuento del 2% en los haberes de policías retirados.



Mario Luis, contó a Elonce TV que "es algo que hace mucho buscábamos, es una lucha de años. Es justo y desde hace tiempo lo anhelábamos".



Rafael, por su parte, señaló que "esto es una alegría inmensa, estamos emocionados. Esto no queda acá, nos da fuerzas para dignificar al Policía, que no es visto como corresponde por la sociedad. Es una persona que está constantemente de servicio sino que los retirados también trabajamos en acciones sociales. Debemos ayudarnos entre nosotros. Esto es un logro y queremos trabajar para hacer más por los policías activos y conseguir todo aquello que nos fue negado durante años. El pueblo, la sociedad, las autoridades deben entender que los oficiales de policía tienen que tener obligatoriamente un título universitario".



Además, aseguró que "estos logros nos dan una fuerza terrible para seguir avanzando". No obstante, aclaró que "la ley no nos permite la retroactividad mientras esté en proceso administrativo todas las notas presentadas ante la caja de jubilaciones y el recurso jerárquico al gobernador. Al promulgarse la ley el 1º de diciembre se frena todo lo anterior y los descuentos dejarán de ejecutarse a partir de ese mes".



En tanto, Susana Montórfano, comentó que "el rol de la mujer es muy importante porque tenemos la participación que corresponde. La Policía siempre fue una institución machista y hace algunos años podemos estar presentes en cualquier reclamo que dignifique nuestro bolsillo. Este dos por ciento viene muy bien porque los sueldos de los jubilados no son superiores a otras jubilaciones". Elonce.com