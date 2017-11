"No es posible gobernar la ciudad sin tener en cuenta la opinión de los vecinos"

El vicegobernador Adán Humberto Bahl se reunió hoy con representantes de la Asamblea en defensa del Parque Botánico. En la charla enfatizó la necesidad de considerar la opinión de los ciudadanos en los gobiernos locales. La asamblea de vecinos se conformó para resistir la venta de 7,5 hectáreas a la empresa que brinda el servicio de Transportes urbano de colectivos."Ya no es posible gobernar las ciudades sin tener en cuenta la opinión de instituciones, de las organizaciones", señaló. "Este grupo de vecinos está trabajando en una idea para avanzar en el tratamiento legislativo en ambas cámaras. Se proponen establecer reglas claras para la conservación de estos espacios públicos para nuestros hijos, nuestros nietos, para el futuro de Paraná; espacios que son tan importantes en las ciudades modernas" enfatizó Bahl.Pablo Folonier, representante de los vecinos movilizados, expresó que: "Tenemos que ser imaginativos, creativos y proactivos, para encontrar formas de protección para que, lo que es de todos, siga siendo de todos. Estamos muy preocupados por lo que está pasando. Los espacios públicos no se pueden privatizar", explicó el abogado.Consultado por los medios sobre la posibilidad de mediar entre los vecinos y el municipio para la resolución de este conflicto, el vicegobernador aclaró que "esto no es una cuestión de mediación, es una cuestión de sentido común. Y de poner la fuerza y la energía en cuidar lo que es de todos. Este grupo de vecinos me pidió que abordemos estos temas en conjunto" agregó Bahl, reafirmando un modo de trabajo característico de quien preside el Senado entrerriano.Por último, poniendo la mirada en la planificación de las ciudades modernas, Bahl evaluó que, "si bien la empresa está actualmente radicada en un lugar que genera inconvenientes a muchos vecinos, eso no significa que tengamos que darle un espacio público que es de todos. La empresa tendrá que buscar algún otro lugar para poder radicarse, cuidando los procesos de impacto ambiental, escuchando a los vecinos y cuidando todos los mecanismos que implican el trabajo conjunto".