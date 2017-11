Macri: "Nunca más la frase 'roban pero hacen', ahora se hace con transparencia"

El presidente Mauricio Macri recorrió esta mañana obras de hábitat en la localidad de La Unión, en la provincia de Salta, y destacó la importancia de que "los argentinos trabajemos juntos dejando cualquier diferencia política de lado para construir el país que soñamos"."Hay que decir la verdad y trabajar en equipo, con las manos limpias. Nunca más la frase 'roban pero hacen'; ahora se hace con transparencia, que es lo que corresponde", afirmó durante la visita, en la que estuvo acompañado por el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.El plan de obras en marcha en esta localidad ubicada a 330 kilómetros de la capital salteña mejorará la calidad de vida de más de 2.500 personas que viven en esa zona.Los trabajos de infraestructura forman parte del programa que impulsa el Gobierno nacional para optimizar las condiciones habitacionales en 100 localidades vulnerables de todo el país.Macri también estuvo acompañado durante la recorrida por el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.El Presidente subrayó que "lo único que no vale y que no tiene que existir más en este tiempo es la resignación. Todos podemos y debemos aspirar a vivir mejor para hacer la Argentina que merecemos".Afirmó que el objetivo del Gobierno es "es ayudarlos a desarrollarse, especialmente estos chicos, para que tengan todas las herramientas que necesitan para que el día de mañana puedan elegir y progresar".Por su parte, Urtubey remarcó su alegría por la visita del Jefe de Estado "para que vea con sus propios ojos lo que se está haciendo acá, trabajando toda la comunidad de La Unión gracias a la decisión del Presidente para que todos los vecinos tengan agua y cloacas".Las obras abarcan el acceso a las redes de agua potable y cloacas, mejoramientos habitacionales, espacios deportivos y de recreación y la creación de un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).Una parte de la población beneficiada, que vive también en los 35 parajes ubicados en un radio de 20 kilómetros de La Unión, es aborigen, siendo los wichi el grupo étnico principal.La primera etapa de las obras, que se inició hace un año y se estima terminar en el primer trimestre de 2018, comprende la construcción de la red de agua potable y la instalación de cloacas, que hasta ahora no había.Con una inversión total de más de 56 millones de pesos, los trabajos incluyen el equipamiento del pozo, la impulsión y red de agua, las conexiones domiciliarias y la planta potabilizadora.También está previsto construir una planta de osmosis, pre-tratamiento, sala de bombeo, comando y cloración, además de la de un tanque elevado de 300 metros cúbicos de capacidad.

Las cloacas incluyen la red de colectoras, las conexiones domiciliarias y construir un planta de tratamiento para cloacas y estación de bombeo.La segunda etapa, que arrancó en marzo último con un plazo de finalización de 18 meses, abarca la mejora de las viviendas, la recuperación del predio deportivo y la construcción de una cancha de césped sintético.Con una inversión de casi 112 millones de pesos, ya se concluyó el NIDO, un espacio que trabajará en talleres de formación y producción, apuntando a fortalecer las capacidades emprendedoras de las personas.También están finalizadas las áreas de salud y de juegos para los niños, y la puesta en valor de los playones deportivos existentes.La región de La Unión, perteneciente al departamento de Rivadavia Banda Sur, es de elevada fragilidad social, en especial por el hacinamiento, la escasez de agua potable y la precariedad de los caminos.