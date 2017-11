Habrá paro y movilización nacional de ATE el 6 de diciembre

El secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, confirmó que el gremio convocará a una jornada de paro y movilización para el 6 de diciembre en rechazo a la reforma laboral, mientras que las CTA ratificaron que organizan una marcha, aún sin fecha ni lugar, contra la misma iniciativa.



"Vamos a adoptar una jornada de lucha, paros y movilizaciones que será el 6 de diciembre", sostuvo Godoy en declaraciones a NA, al señalar que la medida será en oposición al proyecto de reforma laboral que la Casa Rosada negocia con la CGT, gobernadores y legisladores nacionales.



A su vez aclaró que a pesar de que las CTA preparan una marcha con la misma finalidad, no está previsto que confluyan en la movilización ya que no se están tendiendo puentes entre ATE nacional y las dos vertientes de la central disidente, con las que mantienen diferencias por su postura frente al kirchnerismo.



Además de ATE nacional, participarán de la medida de fuerza sindicatos como Aceiteros, Neumático y Sipreba, entre otros, sostuvo Godoy a NA. .



Previamente, en declaraciones a FM La Patriada, el estatal señaló que "la situación es muy preocupante porque el Gobierno despliega una multiplicidad de reformas que no se agotan solamente en la laboral, sino que el impacto sobre el trabajo y la distribución regresiva de las riquezas se hace a través de otras reformas, la previsional, la reforma sanitaria, la reforma educativa en curso".



"Quieren rediseñar el Estado en función de ponerlo al servicio de maximizar las ganancias de las grandes empresas transnacionales. En ese sentido, la reforma laboral en sí es un aspecto más que busca eternizar la precariedad laboral, reducir salarios y reducir aportes en el sistema de seguridad social que van a devenir en una pérdida de condiciones sanitarias y educativas para los trabajadores", agregó.



Ante eso, reclamó "impedir que estas leyes se aprueben tal como están propuestas por el Gobierno" y señaló que con ese objetivo se pueden "adoptar inmediatamente medidas de fuerza".



"Nosotros creemos que estas reformas se frenan con mucha unidad y solidaridad de parte de los trabajadores y el conjunto del pueblo argentino. Hay que construir puentes de unidad y así poder exigirle al Gobierno que no avance sobre nuestros derechos", remarcó.



Por su parte, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores confirmaron que preparan una "movilización nacional" conjunta en el marco de un plan de acción que anunciaron el pasado 2 de noviembre, cuando se declararon en estado de "sesión permanente" en repudio al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.



"En el marco de las acciones previstas, pediremos entrevistas a los titulares de todos los bloques que componen ambas cámaras legislativas, con el fin de hacerles conocer los graves retrocesos en materia laboral y las consecuencias sociales que conlleva el proyecto de reforma laboral presentado por el Ministerio de Trabajo", indicaron las CTA en un comunicado.