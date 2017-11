Gobernadores piden más tiempo para negociar la reforma fiscal

El presidente Mauricio Macri analizó con sus ministros los avances del "consenso fiscal" que busca sellar con las provincias, aunque los gobernadores reclaman más "tiempo" para analizar y negociar la "letra chica" de la reforma que impulsa el Gobierno.



De todos modos, para no desairar a la Casa Rosada, los mandatarios podrían aceptar firmar una primera "voluntad de acuerdo" con la administración macrista, según trascendió este martes en Balcarce 50.



Durante el encuentro, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, informó que había tenido "diálogo con la mayoría de los gobernadores" y que "hay núcleos de consenso muy importante" para avanzar con la reforma impositiva que impulsa la Casa Rosada, pero que "cada uno tiene cuestiones que consideran que se deben aportar a la discusión".



El Gobierno aguarda la reunión del próximo jueves con los gobernadores, luego del cuarto intermedio al que pasaron la semana pasada para analizar en forma bilateral cada una de las provincias con la Nación los alcances del acuerdo en busca de una reducción tributaria y estabilidad fiscal.



Al respecto, los gobernadores ya transmitieron que resulta "imposible" ponerse de acuerdo el jueves en todos los puntos de la reforma que impulsa la Casa Rosada, más cuando "nadie sabe bien el alcance de la letra chica", pudo saber NA.



Para negociar, los mandatarios provinciales necesitan "tiempo", pero en una señal de buena voluntad y para no desairar al presidente Macri podrían aceptar firmar un pacto de "buena voluntad" para avanzar con los cambios, "pero no el definitivo".



Los gobernadores, de hecho, tienen que analizar punto por punto con sus ministros, porque cada provincia tiene necesidades diferentes y es una negociación particular, indicaron a NA las fuentes consultadas.



Por otra parte, tras una reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló a la prensa que el presidente Macri insistió especialmente en "la propuesta de optimizar las estructuras políticas del Estado Nacional".



"El Presidente nos pide a los ministros que no caigamos en ninguna situación de privilegio y que entendamos que no tenemos ventajas respecto al resto de los ciudadanos", sostuvo el ministro.



En ese sentido, el titular de la cartera laboral subrayó que "cada uno de los ministros tiene que cumplir con objetivos como el cuidado de los recursos de los ciudadanos y la transparencia".