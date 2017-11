Gestionan obras para terminar la planta de efluentes de Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio viajó a Paraná y se reunió con el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, y el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Marcelo Richard.



El tema central del encuentro fue la finalización de la Planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), la cual se encuentra en etapa de finalización y que ya tendría que estar en funcionamiento.



Según había anunciado el propio Benedetto en una de sus visitas a Gualeguaychú, octubre iba a ser el mes en el que finalmente el PIG iba a tener la tan necesaria planta para el tratamiento de efluentes, una obra indispensable para combatir la contaminación que las industrias generan en la ciudad y que padecen todos los ciudadanos, de manera directa e inmediata los vecinos del barrio Don Pedro, quienes se pusieron al frente del reclamo.



Sin embargo, el mes límite llegó y la realidad es totalmente desalentadora: las obras no sólo que no están terminadas sino que además el panorama no promete mejorar debido a que tanto la Gobernación ?que financió el trabajo? como la constructora Szczech & Szczech ?la adjudicataria? anunciaron el inicio de acciones legales que frenarían todo el proyecto hasta que la Justicia no tenga un veredicto.



"Es una obra histórica, muy esperada. Nos va a permitir mejores condiciones ambientales, y más aptitudes para inversiones, mayor desarrollo para la ciudad", sostuvo Piaggio desde Paraná.



El otro asunto abordado en la reunión fue la obra hidráulica de la cuenca pluvial del oeste, cuya gestión está avanzada y que permitirá resolver un problema que afecta a muchos pero que también liberará zonas inundables y recuperará tierras para ser utilizadas para construcción de viviendas.



El intendente viajó a Paraná junto al secretario de Obras y servicios públicos, Carlos García y el director de Informáticas y Nuevas tecnologías, José Luis Alfaro.