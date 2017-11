Femer y IOSPER se reúnen este miércoles

Los representantes de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), se reunirán este miércoles.



El objetivo es "seguir avanzando con el tema de los nomencladores", expresó Rodolfo Nery, presidente de Femer. La intención es compatibilizar el nomenclador quirúrgico con los valores referenciales del Iosper. Luego seguirán trabajando con los otros nomencladores. Aclaró que esto "no significa aumento de valores, sino adecuación".



Tras celebrar que se retomara el diálogo con el Iosper, Nery recordó que en la reunión que mantuvieron el viernes pasado, 10 de noviembre, ambas partes acordaron actualizar el acuerdo, que "tenía cláusulas muy viejas tanto de penalizaciones como de requerimientos que no tenían sentido". También convinieron "aceptar seis códigos nuevos que incorporaría Iosper al convenio, códigos de cirugía", detalló.



"Si se respeta lo que charlamos el viernes pasado, el convenio sería muy viable", expresó Nery en declaraciones a esta Agencia. Comentó también que el miércoles 22 la Femer celebrará una reunión de consejo directivo y allí resolverán si se acepta el texto del convenio. "Si se aprueba, ya se firmaría", adelantó. "La idea es que a fines de noviembre ya esté firmado, de lo contrario no brindaríamos servicio", advirtió además.



Reunión con Bordet



Por otro lado, Nery contó que se encuentra en "stand by" la audiencia que solicitaron al gobernador Gustavo Bordet. "Estamos esperando tener un encuentro previo con la ministra de Salud, Sonia Velázquez", comentó. "Así que no hay ninguna novedad de la audiencia con el Gobernador", finalizó. (APF)