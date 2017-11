El gobierno analizó los avances del "consenso fiscal" con las Provincias

Política Bordet valoró en forma positiva el encuentro de Macri con Gobernadores

Así lo hizo saber el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al término de la reunión de Gabinete nacional que encabezó Macri en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada."El presidente nos pide a los ministros que no caigamos en ninguna situación de privilegio y que entendamos que no tenemos ventajas respecto al resto de los ciudadanos", informó Triaca.Asimismo, indicó que en el marco de la reforma tributaria y laboral, el gabinete "avanzó sobre la agenda legislativa", y las "propuestas de acá a fin de diciembre" no solo en materia presupuestaria.El ministro Nicolás Dujovne presentó un informe sobre la propuesta de reformulación tributaria que presentó el gobierno en el Congreso.En ese contexto, indicó que el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en el marco de las conversaciones con las provincias, informó que "ha tenido diálogo con la mayoría de los gobernadores", y que viene trabajando con sus equipos técnicos junto a los de Hacienda.Afirmó que "hay núcleos de consenso muy importante", pero aclaró que "cada uno tiene cuestiones que consideran que se deben aportar a la discusión".El gobierno aguarda la reunión del jueves con gobernadores, luego del cuarto intermedio al que pasaron la semana pasada para analizar en forma bilateral cada una de las provincias con la nación los alcances del acuerdo en busca de una reducción tributaria.