Diputados reflotan el tratamiento de la ley de alquileres

Cambiemos intentará emitir dictamen, aunque no la tendrá tan fácil, ya que se incorporaron una cantidad de modificaciones que suavizan el impacto de la medida respecto del dictamen sancionado en el Senado el 23 de noviembre del año pasado.



Según supo NA, el Frente para la Victoria-PJ insistirá en la redacción original de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu, que había sido votado por unanimidad, y que fijaba los contratos de alquiler en tres años, en línea con lo pretendido por las asociaciones de inquilinos, a diferencia de la iniciativa oficialista que conserva la duración de dos años.



La reunión, que será presidida por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky, se llevará a cabo a las 13:00 en el segundo piso del anexo C de la Cámara baja.



"Si podemos sacar dictamen mañana, mejor. Si hacen falta más consensos, convocaremos a otra reunión. La idea es poder votar la ley en el recinto antes de fin de año", indicó el diputado macrista a NA.



El proyecto mantiene la obligación de actualizar del valor de los alquileres en base al coeficiente de variación salarial (CVS), siempre y cuando la inflación registrada sea superior al 6 por ciento.



En el proyecto del Senado, la obligación de actualizar el valor de los contratos cesaba en caso de que la inflación oficial cayera por debajo del 10 por ciento.



Uno de los aspectos más importantes que mantiene la iniciativa del oficialismo tiene que ver con la imposiciones a las inmobiliarias, que en ningún caso podrán cobrar más de un mes de comisión, mientras que el depósito exigido será de un mes y no de dos como se requiere actualmente.



A su vez, el texto consensuado indica explicitamente que las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario, echando por tierra de esa forma con los conflictos que hoy abundan al respecto por la ambigüedad en la normativa legal. .



Cambiemos pretendía regular solamente la locación de inmuebles que no excedieran las 840 unidades UVA que se usan para los créditos créditos hipotecarios (actualmente equivale a menos de 16 mil pesos), dejando vía libre para que los contratos superiores pudieran seguir siendo acordados libremente por las partes.



Sin embargo, esa disposición generó fuertes resistencias en varios bloques de la oposición y fue finalmente dejada de lado.



Por otra parte, la normativa propuesta por el oficialismo en Diputados incluye mayores facilidades para acceder a la garantía, requisito que hoy actúa como una traba para muchos ciudadanos que se quedan sin la posibilidad de alquilar por la vía legal.



La iniciativa, que cuenta con el aval de la Casa Rosada, incluye, además, un régimen de fomento a la construcción de viviendas para alquiler, con beneficios impositivos a desarrolladores inmobiliarios.