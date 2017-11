Harán una marcha para pedir "medidas urgentes contra los agrotóxicos"

La acción se llevará adelante "frente a la visibilización de los casos de niños que se están muriendo y que se los asocia directamente a los agrotóxicos", dijo Daniela Verzeñassi integrante del Foro Ecologista de Paraná.



"Es por ellos y por toda la gente de acá para atrás que denominamos a éste como un modelo de la muerte y decimos basta, que es una de las consignas de la concentración", enfatizó.



"La idea es ir a reclamar frente a la Legislatura donde estará sesionando Diputados, frente a Casa de Gobierno, porque entendemos que es necesario un proceso de transición. Sabemos que no es de un día para el otro pero hay medidas que deben ser urgentes de protección de los centros poblados, de las escuelas y comisarias rurales, de los comienzos de cuenca y de los cursos de agua. Son espacios que deben ya protegerse", reclamó tras afirmar que en la actualidad "no se está haciendo nada al respecto".



Consideró necesaria además, "una política de Estado que no sólo se lo proponga sino que disponga de presupuesto, entre otras cosas, para poder sostener un cambio de modelo".



"Hay antecedentes en el mundo, en el país y en la provincia de producciones agroecológicas que demuestran tener rendimiento, rentabilidad y protección de la salud sin uso de agrotóxicos", planteó Verzeñassi. "



"Hay otros modelos productivos posibles y demostrables, no es una utopía" revalidó en diálogo con APF.



A las urgentes medidas de "resguardo ambiental" le sumó la posibilidad de crear "un registro real epidemiológico para ver qué está pasando".Y apuntó después: "A estas cosas no las puede estar definiendo Producción, tiene que estar principalmente Salud pública dirigiendo la problemática y hoy no está saliendo a decir nada al respecto", reclamó Verzeñassi.



Finalmente, tras manifestar su opinión negativa respecto a la ley de agroquímicos que analiza la Legislatura entrerriana, la dirigente ecologista sentenció que "hay que prohibir las pulverizaciones aéreas" y alertó que el proyecto del exsenador Eduardo Melchiori que regulaba las aplicaciones y que en cierta medida contaba con el visto bueno del sector verde entrerriano, está a días de perder "estado parlamentario.