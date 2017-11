Provincia transfirió programas sociales a los municipios de Paraná y Concordia

Luego de un consenso entre los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal, los programas sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja, pasaron a la órbita municipal, en esta oportunidad a Paraná y Concordia.





El intendente de la ciudad de Paraná, Sergio Fausto Varisco, firmó un convenio con el gobernador Gustavo Bordet, por el cual la Municipalidad se hará responsable en su ejido de la ejecución de los programas sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja.

La firma se llevó a cabo en Casa de Gobierno y participaron también la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el jefe comunal de Concordia, Enrique Cresto; el secretario de Legal y Técnica, Walter Rolandelli.



"Actualmente estos planes abarcan a más de 4 mil personas en la ciudad y tienen por finalidad que los jóvenes finalicen sus estudios secundarios y otras capacitaciones que les van a venir muy bien a la zona porque la con contraprestación de los trabajos que ellos hacen se beneficiará la sociedad", sostuvo Varisco. Y consideró que sean gestionados por el Municipio "es una forma de descentralizar y darle más dinámica a este sistema de trabajo. El mismo Gobernador está de acuerdo que los municipios conduzcan estos programas", precisando que de a poco se van a traspasar funciones del Estado desde Nación a provincias o ámbitos municipales.



Por otra parte, Varisco detalló que en la reunión también se repasaron temas de agenda que atañen a la ciudad como los accesos Norte y Sur. "En el caso del acceso Sur posiblemente se finalice antes de lo previsto. Además se trabaja en las colectoras, la doble vía de Paraná y Oro Verde y repasamos las obras que se hacen con fondos nacionales y provinciales", acotó. Beneficios para Concordia Por su parte, el intendente Cresto señaló que "fue una muy buena reunión, así como la decisión del gobierno provincial y nacional de transferir estos programas a los municipios de Paraná y Concordia para poder articular mejor".



Destacó que, en el caso de Concordia, "son casi 1500 personas que tienen este programa y se van a poder articular con el municipio diferentes obras, porque es un programa que no solamente da los fondo para las compra de materiales y le paga a cada beneficiario, sino que también incluye el polo productivo, la capacitación. La idea es que estos ciudadanos puedan, no solamente percibir ese programa, sino capacitarse para después desarrollar cualquier emprendimiento".



El intendente de Concordia hizo notar que, adelantándose a la firma de este convenio de traspaso, "ya miramos cuál es el plan de obra del municipio 2018 y a eso lo concatenamos con el programa, armamos un plan de obra en conjunto y un montón de pequeños trabajos que tenía previsto poder hacer el municipio. En Concordia es un programa que para el año 2018 está presupuestado en casi 22 millones de pesos, por lo que va a engrosar el presupuesto de obras públicas para la ciudad lo cual es muy bueno".



En cuanto a otros temas, dijo que "charlamos sobre diferentes proyectos en marcha, como la planta potabilizadora de agua y la planta de tratamiento que estamos a punto de terminar con Cafesg para entregar en el Enhosa".



Los programas



Argentina Trabaja

Los programas nacionales que tendrá al frente al municipio tiene como objetivo que cada vez más argentinos vivan mejor y puedan tener más oportunidades de formación laboral, orientado a personas sin ningún ingreso formal ni programa social.



Sus titulares llevan a cabo mejoras de infraestructura en los barrios y adquieren habilidades que mejoran su empleabilidad. Por el tiempo dedicado a capacitarse, se les proporciona un ingreso.



También se les ofrece a los miembros de Argentina Trabaja y sus familias la oportunidad de acceder o continuar con su educación. A través de Argentina Trabaja, se enseña y se aprende, se pueden finalizar estudios primarios o secundarios o, también, cursar talleres de alfabetización en caso de que no sepan leer y escribir.



Asimismo se dan cursos de capacitación en oficios y de formación profesional. Y a los titulares de Argentina Trabaja se les computará en la carga horaria del programa el tiempo destinado a estos cursos.



Ellas Hacen

En este sentido se pretende que las mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo y formación. Por eso, se implementó Ellas Hacen, un programa destinado a que puedan cambiar sus realidades.



La iniciativa prioriza a madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género.



Por eso, para que puedan crecer y ganar autonomía, Ellas Hacen trabaja sobre los siguientes ejes:



*Acompaña a las mujeres para que puedan terminar sus estudios.

*Promueve su acceso a estudios terciarios y/o universitarios.

*Les brinda oportunidades de formación en oficios, talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva, entre otras temáticas.

*Las integra en grupos asociativos autogestivos para que puedan aprender a desarrollar actividades productivas.