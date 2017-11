Judiciales entrerrianos en alerta por posibles cambios en la feria y horarios

Días atrás el presidente Mauricio Macri se quejó del "muy generoso" régimen de licencias de quienes trabajan en los tribunales: "La Justicia está parada 45 días (todo enero y 15 días de julio) y atiendan en un solo turno". A raíz de estos dichos es que la Corte Suprema analiza algunos cambios.



"Circulan algunas versiones sobre posibles cambios de fechas en la feria judicial y en el horario de trabajo, pero en Entre Ríos todavía no tenemos ningún posicionamiento porque el Superior Tribunal de Justicia no ha comentado nada", dijo Agostini, quien explicó que de haber cambios, el STJ debe adherir para que se plasmen en el territorio provincial.



La Corte envió a entidades que nuclean a judiciales, abogados y magistrados un punteo con cinco posibles reformas que irían en línea con los reclamos del Gobierno: eliminar la feria de julio, mover la de verano del 15 de diciembre al 15 de enero, ampliar la jornada de trabajo a ocho horas, correr el horario de atención y hacerlo de 9:30 a 15:30 (hoy es de 7:30 a 13:30) y restringir las "licencias especiales".



"Esto de cambiar el horario de atención y hacer que sea de 9:30 a 15:30 acá no funcionaría porque es un horario impropio. Nosotros trabajamos de 7 a 13 y hacemos dos horas más a la tarde si es necesario", indicó el dirigente gremial.



Luego advirtió que implementarán un plan de lucha si quieren "reducir salarios y cambiar algunas cosas para perjudicar a los trabajadores estaremos en plan de lucha".

"El ajuste siempre termina perjudicando a los trabajadores, a los jubilados y a los que menos tienen", criticó.



Finalmente informó que el 24 de noviembre habrá un plenario provincial de delegados en La Paz en el que se analizarán estos posibles cambios. (APF)