Máximo Kirchner rechazó la acusación en su contra y pidió su sobreseimiento

Mediante un escrito presentado ante el juez, Máximo Kirchner solicitó su sobreseimiento. En el mismo, cuestionó que la Justicia lo vuelve a jzugar por hechos donde ya se los investigó y por los cuales fue sobreseído.



En ese sentido, refirió a la causa por enriquecimiento ilícito en contra de Néstor y Cristina Kirchner en donde fueron sobreseídos y del caso "Los Sauces" donde él y su madre están procesados por asociación ilícita.



"Las operaciones que se me imputan fueron analizadas en por lo menos cuatro procesos judiciales", dijo.



Por otra parte sostuvo: "no hay lavado de activos ni tamopco delito si los bienes investigados desde un primer momento estuvieron y circularon dentro del sistema económico legal".



Además, dijo que las operaciones de alquiler de plazas hoteleras a la firma Valle Mitre, de Lázaro Báez, no eran "simuladas sino reales.



"Es incongruente sostener que los supuestos retornos por la concesión de la obra pública hubiesen comenzado recién en el 2010" pues recordó que ya desde el 2003 Báez pagaba alquileres en plazas hoteleras.



"La asignación de obra pública en favor de Báez y los supuestos retornos tampoco guardan proporción alguna. Escapa al más elemental sentido común suponer que desde la Preisdencia se va a montar una mega estructura para beneficiar en sumas multimillonarias a un "empresario amigo"", dijo.



La declaración de Máximo Kirchner duró unos 25 minutos y si bien fue acompañado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, entre ellos Andrés Larroque, Áxel Kicillof, Eduardo "Wado" de Pedro, Paula Penacca no les permitieron el ingreso al edificio.



Es que un vallado perimetral ubicado en el acceso por la calle Letonia, lateral a los tribunales, impidió el ingreso de militantes y ese grupo de diputados e incluso cuando Máximo Kirchner se retiró lo hizo a bordo de una camioneta en la que no detuvo su marcha.