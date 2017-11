Kicillof: "El gobierno le va a dar un palazo a los jubilados"

"Los que van a pagar el pato son los jubilados. Lo único que queda claro, y lo dijo (el presidente Mauricio) Macri, es que le van a dar un palazo a los jubilados", alertó el exministro de Economía en diálogo con Radio 10.



Según estimó, el plan del Gobierno consiste en "ajustar la fórmula de las jubilaciones" para recortar 100.000 millones de pesos de la ANSES, de los cuales "una parte va a ir a (la gobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal en concepto del llamado "Fondo del Conurbano", y "otra parte en la reducción" de las contribuciones patronales.



Kicillof destacó que el paquete de reformas (que también incluye la laboral) anunciado por el Gobierno es el resultado de la lectura de los resultados electorales por parte de un Gobierno que "se considera campeón histórico del mundo" tras haber ganado en casi todo el territorio nacional.



Sobre la batería de reformas, opinó que el Gobierno basa sus sus negociaciones con gobernadores, dirigentes políticos y sindicales en su capacidad de presión a través de "persecuciones y carpetazos".



Acerca del escándalo de los Paradise Papers, que salpica a ministros de la actual administración como Luis Caputo (Finanzas) y Juan José Aranguren (Energía), Kicillof apeló a la ironía: "Si no tenés cuentas en paraísos fiscales, no podés ser parte de este Gobierno".



"¿Para qué abrirías una empresa en un paraíso fiscal? Para no pagar impuestos en el país de origen o para que no sepan cuánta plata tienen. No es normal, no es común. No se llaman paraísos, se llaman cuevas fiscales. Las PyMES no tienen cuentas en paraísos fiscales. No es inocente cuando descubren que tiene empresas o cuentas off-shore. Si no tenés cuentas en paraísos fiscales, no podés ser parte de este Gobierno", disparó.



El diputado kirchnerista también se refirió a las detenciones de funcionarios del Frente para la Victoria, y al respecto dijo que se vulnera el "principio de inocencia".



"La doctrina macrista es que si son de la oposición es culpable y si sos del oficialismo, sos inocente. Es una privación ilegítima de la libertad. Te ponen en una situación que es ilegal", remarcó Kicillof.



Para el economista, la acción del Gobierno consiste en "ir a pescar opositores para ponerlos en cana y tratar que delaten a otro".