Se jubiló el ex vocal del STJ, Carlos Chiara Díaz

El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Alberto Chiara Díaz, ya es un jubilado más en la provincia. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos aprobó su trámite, y ahora es uno más -con un sueldo muy por encima del promedio, hoy en 21.822,63 pesos- de los 50.386 jubilados que hay en el sistema entrerriano.El beneficio de la jubilación del ex integrante de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobrevino después de un escandaloso proceso de juicio político que, al final, y tras su dimisión, el último verano, quedó en abstracto. El entonces juez empezó a tramitar su jubilación el 9 de febrero de 2017 y dos días antes, el martes 7, había presentado formalmente su dimisión al cargo en medio de la tramitación del proceso de juicio político en su contra por mal desempeño. Al dimitir, "se retira con todos los beneficios. Se le restituye el 50 por ciento que se le había quitado del sueldo", informó en ese momento su abogado.La jubilación de Chiara Díaz se suma al difícil desequilibrio de los números de la Caja de Jubilaciones, que este año registra un crecimiento récord de jubilaciones otorgadas, por encima del tres por ciento, y que frente a la retracción del crecimiento del empleo público, arrastra un déficit que hoy araña el 27 por ciento.El sistema previsional provincial tiene más jubilados que trabajadores activos que puedan sostener con sus aportes ese universo. La relación es de dos activos por un pasivo, cuando lo ideal sería 3,5 activos por un jubilado. "Pero a esa relación no volvemos más. Deberíamos tener 200 mil empleados públicos para conseguir ese equilibrio, algo impensado. Hoy tenemos 116 mil activos y 50 mil pasivos", dice Daniel Elías, presidente de la Caja de Jubilaciones, según publicóEl otorgamiento de la jubilación a Chiara, asegura Elías, no fue "exprés", sino que esperó el tiempo que esperan casi todos los trámites. "Duró ocho meses, no fue exprés. Cuando se conoció que había iniciado el trámite, apareció el run run de que sería un trámite exprés y no lo fue", afirma.Según el registro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Chiara Díaz empezó a tramitar su jubilación el 9 de febrero de 2017. Dos días antes, el martes 7 de febrero, el juez presentó formalmente su dimisión al cargo en medio de la tramitación del proceso de juicio político en su contra por mal desempeño.Su abogado, Guillermo Brunner, llegó el martes 7 de febrero hasta el despacho del secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider, y puso en sus manos la carta de renuncia al cargo en forma "indeclinable". El gobernador Gustavo Bordet se la aceptó de inmediato, y ese día firmó el decreto de aceptación de la dimisión, que fue publicado en el Boletín Oficial el viernes 10 de febrero.La renuncia que presentó le reporta beneficios a Chiara. "Se retira con todos los beneficios. Se le restituye el 50 por ciento que se le había quitado del sueldo. Y a partir de ahí, como está aceptada la renuncia, no tiene ninguna función en el poder. Y tiene que hacer el trámite de jubilación, y esperar que se le concedan. Y lo que tiene que hacer es recuperarse. A la Justicia ya no puede volver", dijo su abogado.Tras la aceptación de su dimisión, el Senado dio por concluido el juicio político a Chiara Diaz, y así se cerró "al haber devenido abstracto su tratamiento y resolución", según la disposición que firmó, por unanimidad, la Corte de Justicia en la que quedó conformado el Senado para enjuiciar al juez, acusado por mal desempeño.