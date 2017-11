Venta de parte del Parque Botánico: El proyecto volvió a Comisión

La legislatura de la capital entrerriana sesionó este jueves en el Club Don Bosco, en una nueva edición del programa "El Concejo en tu Barrio". En este marco y luego de una moción hecha por el presidente del bloque de "Cambiemos", Carlos González, se decidió que el proyecto vuelva a Comisión.La moción de González contó con el acompañamiento de los ediles de su bloque y los de "Una ? Frente Renovador", mientras que los ediles del "Frente para la Victoria" la rechazaron y propusieron que el proyecto en cuestión sea votado durante la sesión.Estuvieron presentes Pablo Folonier, en representación de los vecinos de la zona Este de Paraná; Edgardo Narducci, presidente vecinal "Arroyo Culantrillo"; integrantes de la "Asamblea Ciudadana", "Foro Ecologista de Paraná", de instituciones representativas de la ciudad y habitantes de la zona, quienes dieron marco a la sesión manifestando a viva voz y con pancartas su rechazo a la venta del predio de referencia en la zona del "Parque Botánico".En el espacio del instituto "Voz y Opinión Ciudadana" usó de la palabra el abogado Pablo Folonier, quien durante su exposición fijó la opinión de los vecinos de la zona de "El Brete", contraria a la venta de 7,5 hectáreas de un inmueble municipal de mayor superficie, en ese sector de la ciudad, que se destinaría a la instalación de la base operativa de las actuales concesionarias del servicio de transporte automotor de pasajeros en colectivo de esta capital."Vender parte del Parque Botánico para cedérselo a una empresa privada, es un despropósito", sotuvo Folonier, al comenzar con su exposición.Dirigiéndose a los concejales, sostuvo: "El proyecto que están tratando vulnera el derecho de todos a vivir ese espacio de los paranaenses, y significa también la contaminación ambiental de ese lugar"."Les pedimos que no lo traten y rechacen de plano la localización de ERSA en el Parque Botánico y su zona de influencia", requirió.Folonier consideró que tal proyecto "no es solo agresivo a los derechos socio - ambientales de los paranaenses, sino también lesivo a los bienes de la Municipalidad, que es decir de todos nosotros".En otro pasaje de su disertación, el vecinalista se preguntó: "¿Qué necesidad tiene ERSA que este Concejo Deliberante le consiga el lugar donde instalarse'", para añadir que "no es una ONG, es una empresa que está haciendo negocios", e instó "que la empresa compre un lugar donde haya un propietario dispuesto a vender y que sea socio ? ambientalmente aceptable".En la parte central de sus palabras, dijo que "el intendente no puede ofrecer para la venta un terreno municipal, ni en un parque botánico, ni en ningún otro lugar, por el sencillo hecho de que no está habilitado para hacerlo, ya que es una competencia de este Honorable Cuerpo".A renglón seguido precisó: "La sola presencia de esta oferta vulnera la división de poderes y el hecho de optar en primera instancia por la opción más desfavorable para el patrimonio municipal, transforma todo este proceso en susceptible de la declaración de lesividad, al mismo tiempo que compromete la responsabilidad civil y penal de quienes estuvieron a cargo de estas negociaciones y de quienes serán responsables de su aprobación, si llegase a ocurrir: es decir ustedes estimados representantes".Más adelante opinó que "esta ordenanza incumple de modo grosero la legislación ambiental según la recepta la ley nacional de presupuestos mínimos de protección ambiental, que rige en todo el territorio argentino".En virtud de ello, Folonier entendió que "esto significa que todo lo hasta aquí actuado es lisa y llanamente inconstitucional", y advirtió: "Buscaremos que así sea declarado por la justicia, en razón que incumple igualmente el derecho municipal por el alto impacto que esta instalación ejercería sobre un sitio declarado Patrimonio Histórico por la ordenanza 8438 y por la pérdida de funcionalidad del Parque Botánico como espacio de contemplación, con valor paisajístico y educativo, de acuerdo a lo prescripto por el decreto1951/15".En la parte final de su disertación, reflexionó que esta iniciativa de ordenanza "es un balazo en el corazón al sueño de los paranaenses", solicitando a los ediles que el aludido predio de 7,5 hectáreas "no solo no se venda, sino que se sancione una ordenanza que lo declare Área Natural Protegida".Remató sus palabras sosteniendo que "poner a ERSA en el Parque Botánico es una decisión demasiado irracional para que sea algo honesto"."Seguiremos trabajando esta iniciativa en Comisión y como a todos los temas trascendentes, queremos darle el tiempo y la maduración que los mismos requieren", explicó el presidente del bloque de Cambiemos, Carlos González, luego de que se aprobara el pase a Comisión del proyecto.En este marco, el legislador oficialista sostuvo: "Es nuestra decisión escuchar a todas las voces", y puntualizó: "En este caso en particular, analizaremos la posibilidad de visualizar otras alternativas, opiniones y todos los aportes que se puedan realizar, que el cuerpo legislativo necesita para tomar sus decisiones".La titular de la bancada del Frente para la Victoria, Cristina Sosa, al referirse al tema dijo: "Desde el inicio del tratamiento de la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros, nosotros advertimos que era un marco legal hecho a la medida de las empresas".Calificó como "una cuestión inédita la incorporación en el Pliego de Bases y Condiciones, de la alternativa de venta de un inmueble municipal para que las mismas puedan cumplir con una función que es eminentemente inherente a las empresas prestatarias, como lo es la construcción de su base operativa"."Es vergonzosa la tasación de los terrenos, pero mucho más preocupante es la enajenación del espacio público en beneficio de una empresa privada", afirmó.Sosa reflexionó: "Esta es una situación inédita en el Estado municipal, que como concejales no vamos a acompañar".Al fundamentar su voto, la concejal Silvina Fadel (Una ? Frente Renovador) expresó: "Decidimos que vuelva el proyecto a Comisión para volver a trabajar y buscar la mejor ubicación"."Mantengo desde el primer día de mi labor legislativa, la idea de una oposición constructiva y sin poner palos en la rueda a la gestión, pero siempre dentro de un marco en el que resalte el beneficio para los vecinos", explicó.Al tomar la palabra, el concejal Emanuel Gainza afirmó: "La ciudad de Paraná tiene la necesidad de que se traslade la base operativa de las empresas de colectivo ubicada en calle Churruarín"."El pase a Comisión implica seguir discutiendo el tema", agregó, para luego aclarar: "Nunca quisimos que el tema no exista, al contrario, en muchas oportunidades hablamos con los vecinos de la zona".El concejal Enrique Ríos considero "altamente negativo" que el municipio se desprenda de tierras públicas, "cuando no existen razones que así lo ameritan"."El lugar de emplazamiento de estos terrenos están en una zona potencial de desarrollo de infraestructura, tal como el emplazamiento del Puente Paraná ? Santa Fe, lo cual a priori elevarían notablemente el valor de esta tierra, una vez realizada esta obra", remarcó.En este sentido, consideró que "la venta no es una necesidad esencial para el desarrollo del Sistema Integral de Transporte Público de Pasajeros"."Existen prestadores privados inmobiliarios que cuentan con terrenos para la venta, lo cual podría ser una opción lógica para los concesionarios del servicio", dijo Ríos."Los concejales del FpV no solo no acompañamos sino que rechazamos tanto la oferta de venta, como la autorización a venta del Departamento Ejecutivo Municipal", remató.A su turno, el edil Sergio Cáceres sostuvo: "Ninguna de la fundamentaciones nos explican cuál es la necesidad de instalar una base operativa de las concesionarias de transporte en ese lugar".Su compañero de bancada, Sebastián Bértoli informó que "el pliego da otras opciones para el emplazamiento de la base operativa destinada a las concesionarias del transporte urbano: Esta es una alternativa, no la única opción", y solicitó: "Quiero escuchar el por qué tiene que ser en ese lugar"."Cuando aprobamos el Marco Regulatorio del Transporte Urbano, donde la mayoría de sus artículos se aprobaron por unanimidad, se le requirió a la empresa que cuente con una planta operativa, porque nos parecía indispensable", recordó la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot."Esa planta no necesariamente tiene que ser propia, puede ser en posesión, en usufructo, un comodato o concesión, cualquiera de las formas, pero debe tener una", explicó.En este sentido, remarcó: "Este expediente intenta resolver dónde va a estar y cuál va a ser esa planta. De alguna manera hay que resolver este problema"."Que vuelva a Comisión el proyecto, no significa que no se pueda buscar otra alternativa", analizó Etienot."Pero esa solución no debe ser entre gallos y medianoche, sino de cara a la gente, es decir en el recinto del Concejo Deliberante", afirmó."La ciudadanía nos dio su apoyo para que seamos responsables, no podemos defraudarlos: es una responsabilidad, no un derecho", reflexionó la viceintendente de Paraná.Respecto a los proyectos de Presupuesto de la administración municipal para el año próximo y de Ordenanza Tributaria para el referido ejercicio fiscal, el concejal Carlos González definió al primero de ellos de "muy racional y en estos momentos en que la economía del país está en franca recuperación, siguiendo la escuela de Don Humberto Varisco, hemos elaborado un Presupuesto muy mesurado en materia de inversiones y gastos", definiéndolo como "muy equilibrado".En materia de Trabajos Públicos anunció la concreción de "un programa de obras muy importante, que derramará en beneficio de la calidad de vida de nuestros vecinos".Rubricando su análisis sobre el tema, aseveró: "Tendremos un año 2018 con obras, coronación del incesante trabajo que viene realizando el intendente Sergio Varisco, quien viaja todas las semanas a Buenos Aires, tocando timbres ante los distintos niveles del gobierno nacional, gestionando proyectos para beneficio de la ciudad, que se verán plasmados en realidad en el nuevo presupuesto".Cabe consignar que ambas iniciativas, tras tomar estado parlamentario este jueves, fueron de giradas a Comisión para su tratamiento.