Varisco inauguró calle Osinalde, que fue reconstruida y puesta en valor

El intendente Sergio Varisco inauguró este jueves, calle Osinalde que "ya había sido habilitada desde antes de las elecciones, aunque no inaugurada, para no romper la veda electoral". La obra de reacondicionamiento y puesta en valor que encaró la Municipalidad de Paraná a principio de año fue habilitada para el tránsito hace algunas semanas atrás.Varisco entendió queEste es un paso importante para el barrio Francisco Ramírez. Fue una obra costosa, de más de 8 millones de pesos, pero se trabajó muy bien con".En tanto, Varisco se refirió a la reunión que mantuvo con el Presidente del IAPV, Marcelo Casaretto.; ya tenemos el acto urbanístico, la Nación que gira el dinero al IAPV, controla en qué lugar se hacen. Se construirán en zona de calle Báez, cercano a calle Montiel. Se está urbanizando la zona, se están cubriendo los terrenos del Ejército a partir del Programa Procrear. Hay loteos importantes".Aseguró Varisco que también en esa zona,, dejó en claro.En relación al predio para ubicar el centro operativo de colectivos urbanos, Varisco expresó que. Hemos recuperado el Parque Botánico que se llama Leandro N. Além. Es una de las alternativas, no vemos otra. No es para loteo, es para la guarda y reparación de los colectivos".La reconstrucción de la traza adoquinada en la zona alta del Parque Urquiza se debió a que un tramo de Osinalde sufrió el desmoronamiento de la barranca aledaña en mayo de 2015 y desde entonces el paso vehicular estuvo impedido. Durante 2016 la actual gestión licitó los trabajos y a mediados de este año comenzaron a ejecutarse.Primero las labores estuvieron centradas en la contención de la barranca que da a la empresa Coceramic. Esto se hizo mediante un sistema de mallas geotextil. Como tareas complementarias se reconstruyó la red de desagües pluviales. Posteriormente se procedió a la remoción de los adoquines, se compactó el terreno y se concretó la reconstrucción de su base y sub-base, con cordones cunetas, hasta su recuperación. Tras concluir la obra, el paso vehicular fue rehabilitado el pasado 20 de octubre y la velocidad máxima permitida es de 40 kilómetros.