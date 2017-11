Buscan sancionar la violencia contra trabajadores de salud y educación

Tuvo lugar en el Senado entrerriano una nueva reunión de la Comisión de Seguridad, que preside Ángel Giano, donde se analizó y dio redacción definitiva a iniciativas de ley que promueven una mayor seguridad para los trabajadores de la educación y los ámbitos de la salud.



"Hay dos proyectos que ya hemos conversado en esta comisión y que estuvieron a la espera de respuestas por parte de algunas áreas relacionadas al código de contravenciones, cuyo tratamiento ya no pueden postergarse más", dijo Giano.



La iniciativa propuesta por los senadores Ángel Giano, Lucas Larrarte y Pablo Canali propone incorporar a la Ley Nº 3.815 (de contravenciones policiales), el título "Contravenciones en el ámbito escolar".



Con esa reforma parcial a la ley, se pondrá a resguardo la seguridad de quienes llevan adelante actividades relacionadas con el ámbito educativo, por parte de personas que intenten agredir, insultar y toda una serie de considerandos previstos, estableciendo una sanción.



En los fundamentos los legisladores señalan que "la cantidad de noticias, informaciones e inclusive actuaciones de índole administrativa en la cual se exponen situaciones de violencia en el ámbito educativo, en la persona de los padres o representantes legales de los alumnos ante los trabajadores de la educación, viene indicando una curvatura estadística alarmante. Agresiones verbales, insultos, faltas de respeto y escándalos de diferente monta se han observado en los diferentes establecimientos educativos tanto de gestión pública como privada".



"En ese sentido, el Estado no puede estar ausente, y es por ello que este proyecto de Ley apunta a reformar la ley de Contravenciones con vigencia en la Provincia de Entre Ríos", aclaró Giano.



Cabe aclarar que los senadores al hablar de 'protección de los trabajadores de la educación', refieren tanto a docentes como no docentes, de situaciones que ocurran dentro del establecimiento educativo o en las inmediaciones del mismo, sean estos de gestión pública o privada; y cuando se habla de sanciones a los agresores, se estipula la intervención policial y judicial, a fin de garantizar estrictamente la integridad de los educadores.



Esta iniciativa fue analizada en su totalidad y quedará para la firma del dictamen, con vistas a ser tratada por el pleno del Senado.





Contravenciones en el ámbito de salud



Con el mismo espíritu que el proyecto anterior, esta iniciativa de ley de los senadores Ángel Giano y Nancy Miranda, se propone -a través de una reforma parcial a la Ley 3.815 de Contravenciones Policiales-, incorporar un capítulo especial destinado a regimentar las contravenciones en el ámbito de los establecimientos de salud, que afectan el desempeño de los profesionales y/o trabajadores de la actividad.



Tal como lo explicó Giano, además de ser una realidad bastante conocida, "las contingencias que confluyen en los establecimientos de salud -públicos o privados- han generado una serie de situaciones disvaliosas y complicadas para el ejercicio de la actividad y profesión".



En ese sentido basta consultar "las estadísticas de denuncias policiales y actuaciones judiciales, donde son los profesionales médicos o enfermeros quienes resultan perjudicados por situaciones de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, mientras ejercen sus artes", y esas situaciones "son el emergente, sin dudas de una conflictividad considerable, donde el Estado no puede ser omiso a la situación, y mucho menos cuando también se encuentran afectados sus propios empleados, como en el caso de los establecimientos públicos", indicaron los legisladores.



Además, no sólo que se perjudica a los trabajadores de la salud, sino "al desarrollo de uno de los principios básicos de la conformación de actividades del Estado, que es nada menos que el cuidado y atención de la salud de su población. Y en esto, va claramente la necesidad de proteger en todos sus órdenes a los operadores de dicho principio fundamental, como son los médicos y demás trabajadores de la salud".



Al igual que la iniciativa anterior, este proyecto quedó analizado y redactado para la firma del dictamen correspondiente.





Desaparición de personas



Por otra parte, el senador Ángel Giano acordó con sus pares de la comisión que el proyecto referido a la búsqueda de personas con pedido de paradero se va a tratar directamente el que está en revisión, autoría del diputado Kneteman y venido de la Cámara Baja.



No obstante, en el Senado se está elaborando un Protocolo para crear "el sistema público de recepción de denuncias y búsqueda de personas desaparecidas en el ámbito de la Provincia", el cual será vuelto a analizar en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad.



Por último cabe informar que el próximo 21 de noviembre, cuando vuelva a reunirse esta comisión, se continuará con el tratamiento del tema del narcomenudeo. (APF)