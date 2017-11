CGT confirmó su rechazo al proyecto de reforma laboral y pidió modificaciones

La CGT ratificó este jueves su rechazo al proyecto de reforma laboral, tal como fue planteado por el Gobierno y pidió "importantes modificaciones" para consensuar la normativa."Estamos conversando esta iniciativa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Esto irá al Parlamento y seguiremos hablando allí. El oficialismo hoy no tiene los votos para aprobarlo", advirtió el miembro del triunvirato Héctor Daer, en conferencia de prensa, tras la reunión del Consejo Directivo."No estamos de acuerdo con la reforma laboral como fue presentada y haciendo hincapié principalmente en los temas que modifiquen la ley de contratos de trabajo y de cuestiones que cambien la filosofía del derecho laboral argentino, que es un derecho universalmente consolidado como un derecho protector, como un derecho tutelar, que protege al trabajador y trata de nivelar las asimetrías que existen con el empresario", expresó.Sobre el anteproyecto presentado por el Gobierno, Daer afirmó: "hay unos cuantos ítems. Algunos son totalmente inaceptables, otros podrán ser discutidos".Además, advirtió: "lo que sí decimos es que de plano no hay ningún avance, como se manifestó en algunos medios. Solo se le hicieron llegar -a los funcionarios del ministerio de Trabajo- a través de algunos compañeros que integran la comisión técnica las observaciones con los tres temas que veníamos estudiando"."Todavía no hemos puesto en el plano de ninguna negociación la reformulación de ninguno de los artículos de la ley de contrato de trabajo", concluyó Daer.A su turno, su colega Juan Carlos Schmid planteó: "Si el Gobierno quiere consensuar tiene que hacer importantes modificaciones y desechar otras cosas (del proyecto de reforma laboral)".La CGT está de acuerdo con los puntos del blanqueo laboral y la extensión se licencias por paternidad, pero rechaza lo que considera "el corazón del proyecto", es decir todo lo referido a la ley de contrato de trabajo.